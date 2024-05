POCO F6 senza segreti: immagini, specifiche e data di lancio

Aggiornamento 16/05: abbiamo le prime immagini render di POCO F6, le trovate nell’articol.

Per gli utenti indiani e occidentali si chiamerà POCO F6, uno smartphone apparentemente non ancora ufficiale ma che conosciamo già, cioè uno smartphone con una scheda tecnica molto appetibile. Inizialmente si credeva che il prossimo flagship POCO sarebbe stato un rebrand tratto dall’ultima serie K70, ma tutti gli indizi puntano verso un altro modello della famiglia Redmi.

POCO F6 sta arrivando: ecco quali saranno le sue specifiche tecniche

A parlare di POCO F6 sono stati molteplici insider ed ora abbiamo un quadro più che esaustivo di quello che ci aspetta, sia in termini di design che di specifiche tecniche. Innanzitutto, il nome: inizialmente conosciuto come Redmi Note 13 Turbo, il suo rebrand sarà invece Redmi Turbo 3, e quindi sappiamo già tutto quello che c’è da sapere sul “nuovo” modello di POCO.

Con certificazione IP64, ha una scocca da 160,5 x 74,4 x 7,8 mm per 179 grammi, per uno schermo piatto OLED da 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, sensore ID ottico, refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 2.400 nits e protezione Gorilla Glass Victus.

A muovere il tutto ci sarà lo Snapdragon 8s Gen 3, diretta derivazione del SoC di punta Snapdragon 8 Gen 3 con cui raggiungerà un punteggio Antutu di oltre 1,7 milioni, grazie anche a memorie da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile. Il software sarà Android 14 con HyperOS, mentre la batteria sarebbe una 5.000 mAh con supporto alla più potente ricarica da 90W. Per la fotocamera, ci sarà una 50+8 MP con OIS, ultra-grandangolare e una selfie camera da 20 MP.

Non c’è ancora una data di presentazione, ma ce l’abbiamo per POCO F6 Pro e immaginiamo che non manchi molto per il lancio anche del modello standard.

