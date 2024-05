Android 15 Beta 2 ufficiale: tutte le novità in arrivo

Nel percorso che ci avvicina al suo rilascio stabile, Android 15 Beta 2 rappresenta l’ultimo capitolo dello sviluppo del futuro major update del robottino verde per smartphone e tablet. L’annuncio è arrivato sul palco del Google I/O 2024, evento che anche se è stato quasi interamente dedicato all’intelligenza artificiale ha portato con sé novità anche per il software che avremo sui prossimi dispositivi Android.

Ecco quali sono le novità implementate da Google dentro Android 15 Beta 2

Sugli smartphone Samsung esiste da tempo, e adesso anche Android 15 fa il suo debutto lo Spazio Privato, con cui creare un profilo separato in cui nascondere app e file a occhi indiscreti. Una volta abilitato, le app criptate saranno visualizzate scorrendo in basso fino alla fine del drawer e sarà possibile aprirle solamente inserendo il metodo di sblocco pre-configurato. Qualora lo si volesse, si potrà nascondere questa fila tramite l’apposito menu per non far sapere ad altri che ci sono app criptate.

Molto comoda è anche App Pairs per creare delle scorciatoie con cui avviare coppie di app direttamente in split-screen, utile se si è soliti utilizzare due app sempre assieme a schermo diviso, specialmente su tablet.

È stato modificato anche il predictive back, adesso attivo di default. Facendo uno swipe verso l’interno dal bordo dello schermo, si ha un’anteprima della schermata a cui si tornerebbe qualora si portasse a compimento la gesture. Ci sono novità anche per le notifiche, con la vibrazione adattiva utilizza microfoni e sensori per capire l’ambiente in cui ci si trova e regolare automaticamente l’intensità della vibrazione per evitare che sia troppo forte in contesti silenziosi.

Google preferisce che il Bluetooth rimanga attivo, anche perché è necessario affinché la nuova e potenziata funzione Trova il Tuo Telefono funzioni e ci aiuti a ritrovare lo smartphone smarrito; affinché ciò accada, Android 15 avrà una feature per riattivare automaticamente il Bluetooth il giorno dopo averlo disattivato.

Le novità toccano anche Health Connect, adesso capace di leggere i dati di salute anche oltre gli ultimi 30 giorni, ricevere dati in background ma soprattutto l’aggiunta dei dati sulla temperatura e sui piani d’allenamento. Inoltre, nel menu delle lingue si potrà, personalizzare il modo in cui le app di sistema si rivolgono all’utente fra maschile, femminile, neutro e non personalizzato. Ci sono anche altre novità minori introdotte con Android 15 Beta 2, ma bisognerà capire da qui al rilascio stabile verso fine anno quali di queste saranno effettivamente implementate o meno.

