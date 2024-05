Dove comprare vivo X100s e X100s Pro: i Camera Phone con il nuovo Dimensity 9300+

Il nuovo vivo X100 Ultra resterà un’esclusiva cinese ma per fortuna sappiamo già come fare per mettere le mani sul super flagship. Ora tocca anche ai fratelli minori, due dispositivo altrettanto interessanti grazie ad una novità da non sottovalutare: si tratta dei primi top di gamma mossi dal Dimensity 9300+, il nuovo e potentissimo chipset di MediaTek. Bando alle ciance, ecco dove comprare vivo X100s e X100s Pro, in sconto con il nostro Coupon Esclusivo.

vivo X100s e X100s Pro: dove comprare i nuovi flagship della serie

X100s / X100s Pro – Crediti: vivo

La grande differenza tra la serie X100 e la nuova gamma X100s è proprio il chipset di MediaTek: annunciato di recente, promette performance stellari (ancora meglio del 9300 “liscio”). Il modello più particolare rispetto al resto della famiglia è sicuramente vivo X100s; il telefono è l’unico ad avere uno schermo flat mentre sia il fratello maggiore X100s Pro che gli altri due modelli X100 e X100 Pro presentano display curvi. Si tratta in tutti di schermi AMOLED da 6,78″ a 120 Hz e fino a 3.000 nit di luminosità. Se vuoi scoprire tutti i segreti e le differenze dei nuovi smartphone, allora ecco il nostro approfondimento dedicato. Per passare subito al sodo, continua a leggere per scoprire dove comprare vivo X100s e X100s Pro!

GizTop

Gli smartphone sono disponibili all’acquisto su GizTop, e-commerce che si è sempre rivelato sicuro ed affidabile, con la possibilità di pagare con PayPal; inoltre abbiamo collaborato con lo stesso in varie occasioni. Per quanto riguarda i telefoni, a bordo troviamo OriginOS con Android 14, software cinese ma multilingue e – come riportato dallo store – comprende anche l’italiano. I dispositivi, quindi, sono modelli China ma presentano i servizi Google preinstallati, insieme al Play Store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Lingua – Italiano

– Italiano Servizi Google & Play Store

& Play Store Aggiornamenti OTA

Bande supportate 4G – B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28A; TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 5G – SA: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78; NSA: n41/n77/n78



