Huawei Mate 70 avrà il primo Kirin a 5 nm? Le voci sono discordanti

Ci apprestiamo a scoprire la serie P70, fra i top di gamma di prossima uscita nel panorama degli smartphone, ma le voci attorno al futuro Huawei Mate 70 circolano già da tempo. Da quando la compagnia cinese è tornata a far parlare di sé, si è generato un certo fermento attorno alle sue prossime uscite, specie perché è tornata a prodursi i microchip Kirin che nel periodo pre-ban USA furono partecipi del suo successo.

Partono le voci di corridoio attorno a quello che sarà il SoC Kirin di Huawei Mate 70

È ancora presto per informazioni specifiche su quello che sarà effettivamente il System-on-a-Chip di Huawei Mate 70, ma le voci di corridoio ci permettono di averne un’idea preliminare. Sulla base delle indiscrezioni fatte girare dal leaker cinese DirectorShiGuan, il microchip Huawei erogherebbe una potenza paragonabile a quella dello Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. È il SoC di modelli come Xiaomi 12S Ultra, 12T Pro, Redmi K60, POCO F5 Pro, OnePlus 11R e 10T, Realme GT 2 e iQOO 10/10 Pro, non propriamente i più recenti sul mercato, specialmente considerando che Mate 70 uscirà verso fine 2024, poco prima del debutto di Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400.

Dovendosi affidare alle fabbriche cinesi di SMIC anziché a quelle TSMC e Samsung, Huawei deve sottostare al compromesso di adoperare tecnologie non di ultimissima generazione. Lo abbiamo già potuto constatare prima col Kirin 9000S di Huawei Mate 60 e poi col Kirin 9010 di Pura 70, i cui risultati nei benchmark dimostrano una certa arretratezza rispetto a Qualcomm e MediaTek. Se tutto va come pronosticato, il Kirin di Huawei Mate 70 potrebbe passare da 7 a 5 nm, per la prima volta nella storia dei microchip cinesi.

Di tanto in tanto ripartono i rumor secondo cui SMIC si starebbe preparando a evolvere i propri processi produttivi, dopo aver sorpreso tanti nel passaggio dai 14 ai 7 nm compiuto senza le tecnologie utilizzate da TSMC e Samsung, principalmente senza macchinari EUV per la litografia avanzata. Scendere sotto i 7 nm senza tecnologia EUV era creduto molto difficile se non addirittura improbabile per SMIC, ma secondo alcuni il 2024 coinciderà con i suoi primi SoC a 5 nm, e uno di questi troverebbe spazio proprio su Huawei Mate 70. Al contempo, c’è chi invece dice che il microchip del prossimo flagship Huawei nascerà vecchio.

