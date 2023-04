Samsung prepara Galaxy Tab S9 FE: ben due tablet avvistati su Geekbench

Il prossimo evento Unpacked di Samsung sarà ricco di novità, non solo per quanto riguarda gli smartphone del colosso tech ma anche per gli altri prodotti dell'ecosistema. Tra i nuovi prodotti ci sarà anche un'intera gamma di tablet e tra questi potrebbe trovare spazio non uno, ma ben due Samsung Galaxy Tab S9 FE!

Samsung Galaxy Tab S9 FE avvistato, ma potrebbero essere due tablet

Galaxy Tab S7 FE

Nei mesi passati si è parlato di un possibile Tab S8 FE, ma i leak si sono tradotti in un nulla di fatto. La gamma è ferma dal modello S7 FE (del 2021), ma le cose potrebbero cambiare quest'anno. Durante l'evento Unpacked che dovrebbe avere luogo ad agosto, Samsung presenterà anche la serie Tab S9: di recente si è parlato sia del modello Ultra che di Tab S9+ (in questo caso con tanto di immagini render).

Su Geekbench sono stati avvistati ben due tablet che potrebbero fare riferimento a due dispositivi Samsung Galaxy Tab S9 FE. I dispositivi sono apparsi con le sigle SM-X516B e SM-X616B e subito sono venuti in mente dei terminali in versione Fan Edition. Ricordiamo che S9, S9+ ed S9 Ultra dovrebbero avere i numeri di modello SM-X716, SM-X816 e SM-X916. Di conseguenza le due soluzioni apparse nelle scorse ore farebbero riferimento a device dotati di specifiche meno potenti rispetto agli altri tre.

Sia SM-X516B (6 GB di RAM) che SM-X616B (8 GB di RAM) sono equipaggiati con il chipset Exynos 1380, come si evince dai benchmark su Geekbench, lo stesso visto a bordo di Galaxy A54 5G. Al momento non ci sono dettagli su questi due tablet, né indiscrezioni sui prezzi né sulle specifiche: non resta che attendere ulteriori novità per scoprire se arriveranno effettivamente come Samsung Galaxy Tab S9 FE.

