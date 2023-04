Samsung Galaxy Tab S9+: ecco prime immagini render, video e specifiche

Un nuovo leak emerso in rete nelle ultime ore ci offre una panoramica completa su uno dei nuovi prodotti Samsung in arrivo. Stiamo parlando di Galaxy Tab S9+, la versione intermedia della nuova gamma di tablet dell'azienda coreana. Grazie ad un noto insider, oggi possiamo ammirare le prime immagini render e un video di Tab S9+.

Samsung Galaxy Tab S9+: display da 12.4″ e doppia fotocamera posteriore

Il dettaglio che subito salta all'occhio in queste prime immagini di Samsung Galaxy Tab S9+ è l'area magnetica posta sul retro del dispositivo e designata ad accogliere la S-Pen. Da notare anche l'assenza del jack per le cuffie, in favore di un'unica porta USB-C 3.2.

Il display da 12.4″ potrebbe offrire una risoluzione di 1752×2800 pixel con 266 PPI, con sensore per le impronte digitali sotto lo schermo, 4 speaker ed una dimensione complessiva di 285.4 x 185.4 x 5.64 millimetri. Presente, inoltre, il supporto per Wireless Samsung DeX, che consente di trasformare l'interfaccia del tablet in quella di un PC collegando il dispositivo ad un monitor (anche senza fili).

Le specifiche tecniche non dovrebbero distaccarsi troppo dal passato, ma al momento non ci sono informazioni o dettagli. L'aspettativa è quella di un aggiornamento minore rispetto a Samsung Galaxy Tab S8+, mantenendo la doppia fotocamera posteriore e la singolo sensore per i selfie e le videochiamate. I nuovi tablet di Samsung, inoltre, potrebbero essere dotati di certificazione IPX8 per la resistenza all'acqua.

