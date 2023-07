Nothing Phone (1) si aggiorna a Nothing OS 1.5.5: tutte le novità

Nel mentre attendiamo il debutto della Nothing OS 2.0 assieme a Phone (2), i possessori di Nothing Phone (1) stanno dando il benvenuto alla Nothing OS 1.5.5. Con un peso di 114 MB, il nuovo aggiornamento software porta con sé diverse novità anche piuttosto gradite, a partire dall'aggiunta della cosiddetta RAM virtuale, utile per avere più app aperte in background. Fra gli altri miglioramenti aggiunti dall'update ci sono anche ottimizzazioni per riconoscimento facciale, consumi energetici e la risoluzione di vari bug.

Arriva l'aggiornamento Nothing OS 1.5.5 su Phone (1): ecco il changelog

Software update incoming!



Nothing OS 1.5.5 is ready, with more accurate Face Unlock, even faster app loading speeds, optimised power consumption and more. pic.twitter.com/4kMBTlwBvB — Nothing (@nothing) July 1, 2023

Ecco il changelog completo:

Cosa c'è di nuovo Migliorate le prestazioni del Riconoscimento Facciale migliorando la precisione del riconoscimento in ambienti bui Espansione RAM implementata, che consente di aumentare del 10% il numero di app che rimangono aperte in background Consumo energetico Bluetooth ridotto quando il dispositivo è in standby durante la notte

Correzioni di bug Risolto un problema che occasionalmente disattivava automaticamente la luminosità adattiva Risolto un raro problema che impediva di scattare foto Risolti vari problemi relativi al Riconoscimento Facciale Altre correzioni di bug generali



