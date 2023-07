Samsung Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra svelati: immagini, specifiche e prezzi

Aggiornamento 09/07: un nuovo leak ci svela i presunti prezzi di lancio della serie Samsung Galaxy Tab S9. Li trovate all'interno dell'articolo.

Grazie ai leak emersi in rete possiamo già avere una panoramica piuttosto completa sulla serie Samsung Galaxy Tab S9. Come ogni anno, anche il 2023 sancirà il rinnovamento della gamma di tablet di fascia alta della compagnia, che a quanto pare sarà nuovamente composta da tre modelli. Le immagini render ci confermano infatti l'esistenza di questo trittico: standard, Plus e Ultra, dei quali adesso sono trapelate anche informazioni su specifiche e prezzi.

Samsung Galaxy Tab S9, S9+ ed S9 Ultra non hanno più segreti: ecco tutti i dettagli leak

Samsung avrebbe nuovamente scelto di proporre il suo tablet top di gamma in tre varianti, perciò ci aspettiamo differenze simili alla serie S8. Cambierebbero le dimensioni, che dovrebbero essere da 11″ WQXGA (2.560 x 1.600 pixel, 274 PPI), 12,4″ WQXGA+ (2.800 x 1.752 pixel, 266 PPI) e 14,6″ WQXGA+ (2.960 x 1.848 pixel, 240 PPI) con rapporto di forma in 8:5, refresh rate a 120 Hz e sensore ID nel display. E al contrario della serie S8, questa volta saranno tutti Dynamic AMOLED 2X anziché solo Plus e Ultra.

Rimarrebbe ovviamente l'adozione dell'iconica S Pen, come conferma la presenza dell'area magnetica posta sul retro. Presenti anche 4 speaker e il supporto per Samsung DeX, che consente di trasformare l'interfaccia del tablet in quella di un PC collegando il dispositivo ad un monitor via USB-C 3.2 o anche senza fili via Wi-Fi, mentre fra le novità troveremo la certificazione IP67.

Le voci di corridoio parlano di una 8.400 mAh in dimensioni di 254,8 x 165,8 x 5,9 mm e memorie fino a 12/256 GB per Tab S9, una 10.090 mAh in 285,4 x 185,4 x 5,7 mm e fino a 12/512 GB per Tab S9+ e una 11.200 mAh con ricarica 45W in 326,4 x 208,6 x 5,5 mm e fino a 16 GB/1 TB per S9 Ultra. Per quanto riguarda Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, come per la scorsa generazione si distaccherà dagli altri due modelli per avere cornici più strette e conseguentemente la tacca nel display per ospitare una doppia selfie camera da 8+8 MP; sugli altri due modelli ci sarebbe una singola 12 MP, mentre per quanto riguarda la fotocamera posteriore si parla di una doppia 13+8 MP.

Le specifiche tecniche non dovrebbero distaccarsi troppo dal passato: l'aspettativa è quella di un aggiornamento minore rispetto alla serie Samsung Galaxy Tab S8, con novità come lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e software One UI 5.1.1.

Infine i prezzi: i leak parlano di 929€ e 1.049€ per Samsung Galaxy Tab S9 nelle due varianti 8/128 GB e 12/256 GB, salendo a 1.149€ per Tab S9+ da 12/256 GB e 1.369€ per Tab S9 Ultra da 12/256 GB.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le