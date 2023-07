La nuova Pixel Call Screen di Google blocca lo spam con l’IA

Passata totalmente inosservata fino ad oggi, la nuova versione Beta della Pixel Call Screen pubblicata da Google alla fine di maggio nasconde più di una sorpresa, con la possibilità di vedere nuove funzioni alimentate dall'intelligenza artificiale. Le impostazioni ridisegnate e la possibilità capire chi sta telefonando e di rispondere a noto sono le novità più importanti di questa nuova versione.

Pixel Call Screen si rinnova nella nuova versione Beta: ecco le novità

Crediti: 9to5Google

Pixel Call Assist è una funzione di Pixel Call Screen presente sugli smartphone di Google che semplifica l'identificazione di chi ci sta chiamando ed aiuta a rispondere in modo automatico nel caso di tratti di bot o spam. Questa funzione potrebbe essere presto alimentata dall'intelligenza artificiale, come evidenziato dal changelog ufficiale.

In questa nuova versione beta, infatti, sono integrati “una serie di prompt vocali più naturali per determinare chi sta chiamando e perché” in modo da poter fornire assistenza più efficace. Google sta testando questa nuova funzione con alcuni possessori di Pixel 6 e modelli più recenti negli Stati Uniti. Uno dei requisiti fondamentali è la presenza di Tensor, che alimenta l'intelligenza artificiale.

Tra le altre novità troviamo un interfaccia tutta nuova per quanto riguarda il livello di protezione dallo spam e dalle chiamate indesiderate. Gli utenti adesso potranno scegliere tra il livello Basic per declinare le chiamate spam, Medium per lo spam e le chiamate sospette, Maximum per bloccare anche i numeri sconosciuti.

Google, quindi, sta cercando di semplificare il blocco dello spam, in modo da consentirci di evitare di rispondere al telefono nel caso in cui si tratti di quelle fastidioso chiamate dei bot che non fanno altro che farci perdere tempo.

