Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: l’autonomia migliorerà

Se tutto va come previsto, a fine estate ci sarà la presentazione della serie Samsung Galaxy Tab S9, che come l'attuale generazione sarà suddivisa in tre modelli. Nelle scorse ore abbiamo avuto un'anticipazione sulla variante Plus grazie alle prime immagini comparse in rete, ma da ancora prima si parla di cosa porterà sul banco la nuova variante Ultra, quella che avrà le migliori specifiche del trio.

La serie Samsung Galaxy Tab S9 si prepara a debuttare sul mercato: ecco cosa cambierà

A parlarne è il leaker Ice Universe, secondo cui Samsung Galaxy Tab S9 Ultra sarà strutturalmente uguale ad S8 Ultra, quindi con dimensioni invariate di 326,4 x 208,6 x 5,5 mm. Rimarrebbero invariati anche lo schermo OLED da 14,6″ WQXGA+ (2.960 x 1.848 pixel) e la batteria da 11.200 mAh con ricarica rapida a 48W. Tuttavia, il peso salirebbe da 726 a 737 grammi, forse per via della vera novità strutturale, cioè la certificazione IP68 contro liquidi e polvere.

Exclusive: Galaxy Tab S9 Ultra

208.6 x 326.4 x 5.5mm Same as S8 Ultra

14.6” 2960 x 1848 (WQXGA+) 11200mAh 45w

737g,IP68,8Gen2 for Galaxy,16GB LPDDR5X。 — Ice universe (@UniverseIce) April 5, 2023

L'altra novità sarebbe ovviamente il comparto hardware, cioè lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy apprezzato sulla serie S23, che rispetto allo Snap 8 Gen 1 della serie S8 vanta una migliore autonomia, con memorie LPDDR5X fino a 16 GB. Inoltre, lo schermo vanterebbe una copertura cromatica pari al 120% DCI-P3, superiore al 100% di Tab S8 Ultra.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il