Recensione Atezr P10: un incisore preciso e potente per tutti i materiali

Il mondo degli incisori è davvero vasto: dal più piccolo al più grande offrono tutti funzioni uniche in grado di incidere tipi diversi di materiali. Atezr, però, ha pensato ad un incisore in grado di lavorare con qualsiasi materiale e che offre una superficie tale da poter personalizzare qualsiasi tipo di oggetto ci venga in mente (nel limite del ragionevole, s'intende). Scoprite insieme a noi in questa recensione cosa rende unico Atezr P10!

Recensione Atezr P10

Design, materiali e montaggio

Atezr P10 è un incisore dalle grandi dimensioni, con una superfice di 43 x 43 centimetri ed un peso inferiore agli 11 KG. Il dispositivo è sicuramente ingombrante, quindi è importante assicurarsi di avere sufficiente spazio a disposizione per l'installazione e l'utilizzo: grazie al peso contenuto e alla modularità, tuttavia è abbastanza semplice spostarlo e riposizionarlo nel caso lo si adagi in una zona in cui non è possibile lasciarlo permanentemente.

Il montaggio è molto semplice grazie alle istruzioni che guidano passo passo l'utente verso l'assemblaggio del macchinario. La traduzione italiana del manuale lascia molto a desiderare ed abbiamo riscontrato un errore typo su una delle bustine contenenti le viti, che indicava il modello sbagliato da utilizzare. Tuttavia, gli strumenti forniti adempiono perfettamente al loro compito. Nel giro di una mezz'ora sarete pronti ad operare con il vostro nuovo e scintillante Atezr P10.

La struttura della macchina è realizzata interamente in alluminio con le viti che tengono ben salda la costruzione: in confezione sono inclusi anche 2 set di piedi di appoggio (uno basso ed uno alto), oltre ad una pompa che aiuta a raffreddare il laser per evitare surriscaldamenti durante il funzionamento. L'incisore, inoltre, è dotato di un display LCD a colori per manovrare la macchina in modo diretto (collegando una scheda SD con i file da incidere), un pulsante per lo stop di emergenza ed un rullo per l'incisione sugli oggetti tridimensionali (quali possono essere bicchieri, bottiglie ect).

Funzionamento e incisione

Uno dei grandi pregi di Atezr P10 è quello di essere uno strumento potente ma utilizzabile anche da chi è alle prime armi (con un po' di impegno). Grazie alla connessione WiFi, l'incisore può essere connesso all'app Atezr Laser che offre un interfaccia intuitiva per iniziare subito a provare le capacità dell'incisore. Il laser a luce blue con onde da 455±5 nm in dotazione offre una potenza di 10W (per una potenza complessiva del macchinario di 60W) ed è in grado di incidere su qualsiasi materiale decidiate di utilizzare. Per esempio, è possibile incidere sul vetro dei bicchieri, oppure su legno, sulla carta o addirittura sul metallo.

Grazie al cavo USB incluso in confezione è possibile collegare l'incisore in modo diretto al PC per controllare nel dettaglio le funzionalità. Il dispositivo è plug-and-play ed è stato riconosciuto immediatamente dalla nostra installazione di Windows 11 con l'applicazione LaserGLBL, senza che si sia rivelata necessaria l'installazione dei driver. Da questa modalità è possibile controllare ogni dettaglio dell'incisione: dalla progettazione dell'immagine da incidere fino ad ogni piccola impostazione dell'incisione stessa, come velocità oppure passaggi da effettuare per il ricalco oppure il taglio. La connessione al PC è preferibile soprattutto quando si collega il rullo per l'incisione sugli oggetti tridimensionali, proprio per il maggior controllo dei parametri richiesti in questa modalità.

Se non avete un PC a disposizione ma volete utilizzare il macchinario in modo diretto, Atezr P10 fornisce in dotazione un display LCD a colori per operare senza l'utilizzo di dispositivi di terze parti. Per i file da incidere sarà sempre necessaria una scheda microSD (anch'essa inclusa in confezione con adattatore USB), ma l'avvio dell'incisione sarà disponibile direttamente tramite il dispositivo. Questa modalità lascia, tuttavia, molto a desiderare in termini di controllo sull'incisione: sono poche le funzioni da poter sfruttare e spesso è necessario impostare più parametri perché la nostra opera di personalizzazione riesca ad avere buoni risultati.

Le incisioni effettuate durante la nostra prova offrono tutte una buona risoluzione dei dettagli, con l'incisore che è riuscito a mantenere una buona precisione anche a velocità abbastanza elevate. Ottimo, invece, il lavoro svolto dalla pompa che si occupa di raffreddare il laser, infatti non abbiamo mai riscontrato surriscaldamenti tali da interrompere le operazioni. Nonostante Atezr P10 sia indicato anche per un pubblico entry-level, il consiglio è quello di munirsi di pazienza e voglia di imparare: saranno molte le cose che non capirete fin da subito e che avrete necessariamente bisogno di approfondire con guide e tutorial.

Recensione Atezr P10 – Prezzo e considerazioni

Atezr P10 è un ottimo incisore, ma il prezzo non è basso: il dispositivo infatti viene attualmente proposto al prezzo di 776€, con la possibilità di pagare con PayPal ed usufruire della spedizione in 5-7 giorni dai magazzini europei. Se siete appassionati di incisione troverete in Atezr P10 un fidato compagno, ma assicuratevi di avere spazio a sufficienza perché il vantaggio di avere una superficie così ampia per l'incisione si traduce in un maggiore ingombro dagli ambienti casalinghi o in ufficio.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il