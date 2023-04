ZTE Axon 50 Ultra con 5G satellitare: il nuovo top di gamma ha una data d’uscita

La compagnia cinese ha annunciato a sorpresa un evento per il mese di aprile che vedrà protagonista vari prodotti, con una grande attenzione al 5G. Tra questi, il vero protagonista sarà ZTE Axon 50 Ultra, il nuovissimo top di gamma del brand: la data di presentazione è stata svelata e ne vedremo delle belle.

ZTE Axon 50 Ultra 5G ha una data di presentazione: ecco quando arriverà

Fin dalle prime battute ZTE Axon 50 Ultra si presenta come un top di gamma stellare, in grado di incuriosire non poco. Il flagship ha un design elegantissimo – come al solito per la serie – con un corpo squadrato, un ampio schermo con bordi curvi (e punch hole) ed una tripla fotocamera principale. Stranamente a questo giro il modello Ultra non presenta una selfie camera sotto il display (che troviamo invece su Axon 40 Ultra).

Il nuovo smartphone di ZTE è dotato di un sistema di comunicazione satellitare 5G NTN, ovvero su reti non terrestri (tramite Beidou). Ciò vuol dire che il dispositivo è in grado di beneficiare del supporto della rete 5G praticamente ovunque. La data di presentazione di ZTE Axon 50 Ultra è fissata per il 12 aprile: mancano quindi pochissimi giorni prima di scoprire tutto sul nuovo top di gamma.

Oltre al nuovo smartphone targato ZTE Axon ci saranno anche altre novità. Il tablet Nubia Pad 3D lo conosciamo già ma oltre ad esso ci sarà AxonPad, AxonBook e alcune soluzioni dedicate al 5G.

