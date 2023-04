POCO M5s sfiora i 100€: ancora un’occasione d’oro per il compleanno di Xiaomi!

Le offerte per il compleanno di Xiaomi (sono ben 13 anni!) continuano: lo store ufficiale ha dato il via ad un'iniziativa promozionale e tra i prodotti in sconto abbiamo visto POCO M5 a soli 89€. Ora si aggiunte anche POCO M5s, un altro dispositivo budget da non sottovalutare: il medio gamma scende di prezzo con una doppia occasione, in offerta lampo e con Coupon. Il risparmio è assicurato!

Codice sconto POCO M5s: occasione super dallo store ufficiale Xiaomi!

Il modello POCO M5s fa alcuni passi in avanti rispetto al modello M5: abbiamo un pannello AMOLED da 6,43″ Full HD+, la ricarica sale a 33W, il comparto fotografico offre una quad camera con sensore principale da 64 MP mentre lato selfie è presente un'unità da 13 MP. La batteria ha una capienza di 5.000 mAh mentre il chipset resta invariato (il SoC Helio G95 di MediaTek).

La migliore occasione per risparmiare sull'acquisto di POCO M5s arriva dallo store ufficiale di Xiaomi: il medio gamma scende ad un prezzo super conveniente (solo 107€)! Non dimenticate di riscattare questo coupon prima di procedere con l'acquisto (in modo da ottenere il prezzo indicato).

MIGLIORI COVER, PELLICOLE ED ACCESSORI PER POCO M5s

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il