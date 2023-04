POCO M5 è il budget phone dello Xiaomi Fan Festival: solo 89€ con doppio sconto!

Il mese di aprile vede protagonista lo Xiaomi Fan Festival, l'evento dedicato al compleanno del brand. Sono 13 anni di attività e di dispositivi dal prezzo accessibile e per festeggiare in grande stile è arrivato il momento di premiare il budget phone definitivo: POCO M5 scende al miglior prezzo di sempre, con uno sconto oltre il 50%!

Codice sconto POCO M5: doppio risparmio con un'offerta lampo + Coupon

Il budget phone di POCO è un dispositivo dal prezzo accessibile e buone specifiche, con un look fresco. Il telefono monta uno schermo LCD da 6,58″ Full HD+ a 90 Hz e con protezione Gorilla Glass. Il cuore di POCO M5 è il chipset Helio G99 di MediaTek, SoC a 6 nm e fino a 2,2 GHz. Presente all'appello una batteria capiente (da 5.000 mAh con ricarica da 18W), una fotocamera da 50 MP e Android 12.

Vuoi saperne di più su POCO M5? Allora dai un'occhiata alla nostra recensione!

Se il budget phone che fa al caso vostro è POCO M5 – e lo è di certo, visto questo prezzo – allora affrettatevi: il mid-range è disponibile in offerta sullo store ufficiale Xiaomi a soli 89€. Non dimenticate di riscattare questo coupon prima di procedere con l'acquisto (in modo da ottenere il prezzo indicato).

