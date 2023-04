Ecco come Samsung migliorerà la fotocamera dei top di gamma

Non avete il top di gamma più recente di casa Samsung e bramate le funzioni introdotte nella fotocamera dei modelli più recenti? Penso per esempio a Image Clipper, una delle novità che hanno caratterizzato l'aggiornamento all'ultima One UI 5.1 e il lancio della serie Galaxy S23. Fortunatamente per i possessori di modelli più datati, funzionalità come questa stanno per essere rilasciate ma non solo, perché Samsung aggiunge altre feature che stanno per essere allargate ad altri modelli.

Samsung conferma: anche i vecchi top di gamma vedranno migliorare la fotocamera

Samsung to support S21, S22 Image Clipper in April pic.twitter.com/JpT3LYwItY — Revegnus (@Tech_Reve) March 28, 2023

Prima di tutto, sappiamo già che Image Clipper sarà aggiunta anche nell'app Galleria di modelli come la serie S22, S21 ed S20, serie Note 20 e pieghevoli vari; l'aggiornamento in questione sta già venendo rilasciato sui modelli S22, perciò è solo questione di tempo prima che arrivi anche agli altri. A ciò aggiungiamo le informazioni rese pubbliche da un moderatore del forum coreano di Samsung, cioè che modelli quali serie S22 e Galaxy Z Fold 4 avranno il supporto per i selfie in Modalità Pro, Pro Video ed Expert RAW, oltre all'aggiunta della modalità 300x Astro Hyperlapse che arriverà anche su Z Flip 4. Ci sono anche altre cose in cantiere, come il miglioramento dello switch fra sensori quando si usa lo zoom, ma non è ancora dato sapere quando arriverà.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il