Samsung Galaxy Tab S9 FE ed S9 FE+: ecco quanto costeranno in Europa

Si torna a parlare del prezzo di Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+, ma questa volta i due tablet si fanno ancora più vicini visto che si tratta delle prime voci dedicate all'Europa. Bando alle ciance e andiamo a scoprire quanto dovrebbero costare i prossimi tablet del colosso tech asiatico, stando alle ultime indiscrezioni.

Samsung Galaxy Tab S9 FE ed S9 FE+: trapela il possibile prezzo in Europa

Tab S9 FE+ 5G – Crediti: MySmartPrice

In prima battuta hanno fatto capolino delle indiscrezioni relative al mercato indiano ma le ultime novità sono di certo più interessanti per noi. Si tratterebbe infatti del prezzo di partenza di Samsung Galaxy Tab S9 FE e Tab S9 FE+, in riferimento all'Europa. Il modello base dovrebbe debuttare a 549.9€ nella versione WiFi da 6/128 GB mentre il fratello maggiore arriverebbe a 749.9€, sempre con connettività WiFi ma con memorie da 8/128 8 GB.

Crediti: Saminsider

È bene tenere a mente che si tratterebbe dei prezzi di listino in Europa, ma ovviamente la cifra finale andrà maggiorata in base al paese di commercializzazione. Quindi, anche se queste cifre dovessero rivelarsi veritiere, dovremmo comunque sperare per quanto riguarda il nostro mercato (visti i probabili rincari).

Per quanto riguarda i dettagli dei nuovi tablet, Samsung Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ apparsi nelle immagini di Onleaks e nel database di Google Play Console. Il primo avrà uno schermo da 11″ ed una singola fotocamera posteriore, mentre il modello Plus farà affidamento su un pannello da 12,4″ e una dual camera. Entrambi sarebbero mossi dall'Exynos 1380 (5 nm, fino a 2,4 GHz) mentre l'uscita dovrebbe essere in programma per il Q4 2023.

