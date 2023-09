Le cuffie BlitzWolf BW-HP5 sono più convenienti che mai: solo 28€ con questo Coupon!

BliztWolf è uno dei maggiori produttori di articoli tech dal rapporto qualità/prezzo imbattibile e le cuffie Bluetooth BW-HP5 con riduzione del rumore sono l'ennesima prova: un design comodo, tanta batteria (in grado di offrire un'autonomia davvero super) e ANC ad un prezzo assurdo con questo nuovo codice sconto. Senza contare i vantaggi della spedizione dall'Europa!

Cuffie BlitzWolf BW-HP5: ANC, doppia connessione e batteria duratura a soli 28€

Con le cuffie over-ear BW-HP5 sarà possibile riappropriarsi del proprio spazio personale ovunque ci si trovi, grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) che è in grado di attutire i suoni fastidiosi fino a 40 dB. Grazie alla batteria da 1.000 mAh, queste cuffie sono in grado di offrire un'autonomia di 75 ore in sola connessione Bluetooth, 50 ore in Bluetooth e cancellazione del rumore attiva, e 70 ore in chiamata vocale. Non manca il supporto al Bluetooth 5.0 con cui le cuffie possono essere collegate a due dispositivi contemporaneamente, permettendo il cambio di dispositivo in modo rapido e senza perdita di connessione.

Le cuffie Bluetooth over-ear BlitzWolf BW-HP5 sono disponibili in offerta con codice sconto grazie allo store Banggood: utilizzando il nuovo coupon il prezzo scende a soli 28€. Una cifra davvero conveniente e grazie alla spedizione dall'Europa è possibile mettere le mani sulle vostre nuove cuffie in tempi rapidi! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

