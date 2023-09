ChatGPT continua ad evolversi: adesso può vedere e sentire

Grazie ad un nuovo aggiornamento pubblicato da OpenAI, l'intelligenza artificiale più popolare del web guadagna nuove possibilità di interazione con gli utenti, avvicinandosi sempre più alla sua versione completa. ChatGPT da oggi è in grado di riconoscere le immagini e i comandi vocali, diventando a tutti gli effetti un vero e proprio assistente digitale.

Il riconoscimento vocale e delle immagini arriva su ChatGPT

Crediti: OpenAI

Grazie al nuovo aggiornamento che sarà disponibile nelle prossime due settimane per gli abbonati di ChatGPT Plus ed Enterprise, il chatbot realizzato da OpenAI sarà in grado di interagire con gli utenti in modo più naturale, riconoscendo sia le immagini che i comandi vocali. Gli utenti, per esempio, potranno inviare al chatbot un'immagine e chiedere spiegazioni su quello che stanno visualizzando, mentre sarà possibile sfruttare un nuovo pulsante per inviare i comandi vocali come succedere per Google Assistant o Alexa.

I comandi vocali, in particolar modo, sono alimentati da un nuovo modello di text-to-speech che è in grado di generare audio “umano” dopo aver ascoltato per pochi secondi un discorso. Per il riconoscimento vocale, invece, verrà utilizzato Whisper: un sistema open-source che aiuta a trasformare il parlato in testo.

L'evoluzione di ChatGPT porterà alla nascita di intelligenze artificiali davvero complete con cui sarà possibile conversare come fossero essere umani? Probabilmente lo scopriremo molto presto.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le