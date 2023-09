Spotify ed OpenAI insieme per clonare le voci dei podcaster

Dalla partnership tra Spotify ed OpenAI nascerà la possibilità per gli utenti di ascoltare anche i podcast stranieri nella propria lingua. I due colossi statunitensi hanno infatti annunciato l'intenzione di sfruttare l'intelligenza artificiale per clonare la voce dei podcaster e fornire traduzioni accurate dei podcast che potranno essere ascoltati in lingue differenti dall'originale.

I podcast saranno multi-lingua grazie all'intelligenza artificiale

Crediti: Canva

Spotify ha collaborato con diversi podcaster per fornire fin da subito una serie di episodi tradotti dall'inglese allo spagnolo, mentre nelle prossime settimane arriveranno anche le traduzioni in francese e tedesco. Tra i più noti podcaster che hanno fatto da tester per questo nuovo programma troviamo Dax Shepard, Monica Padman, Lex Fridman, Bill Simmons, e Steven Bartlett.

A rendere tutto questo possibile è stato lo strumento di OpenAI che prende il nome di Whisper: questa intelligenza artificiale, infatti, è in grado di imparare e riprodurre in modo fedele la voce dei podcaster, traducendo il parlato contemporaneamente in un'altra lingua.

Lo strumento di traduzione è disponibile per il momento solo per alcuni podcaster selezionati, ma il colosso dello streaming musicale sembra essere intenzionato ad offrire la possibilità di tradurre i propri podcast a tutti gli utenti in futuro.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

