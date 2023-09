LG presenta Gram Fold, il suo primo notebook pieghevole! | Ufficiale

Sono passati vari anni dal debutto del primo PC pieghevole e anche se non hanno preso piede completamente siamo arrivati a varie interazioni grazie all'apporto di molteplici brand (ASUS, HP e Lenovo). Ora si aggiunge anche la casa sudcoreana con LG Gram Fold: andiamo a scoprire tutti i dettagli e le novità del notebook pieghevole, tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

LG Gram Fold ufficiale: specifiche tecniche e prezzo del primo notebook pieghevole del brand

Crediti: LG

Il nuovo modello del brand si presenta come un notebook ultraleggero e premium, caratterizzato da un ampio pannello OLED pieghevole. LG Gram Fold (17X90R) è il primo PC della compagnia dotato di questo form factor: quando aperto, il laptop misura 9,4 mm di spessore ed offre un pannello da 17″ di diagonale (il peso è di circa 1.2 kg). Se piegato le dimensioni dello schermo scendono a 12″. Ovviamente l'interfaccia utente cambia in base al tipo di utilizzo e all'impostazione di forma desiderata.

Crediti: LG

La metà inferiore del pannello si trasforma in una tastiera virtuale oppure è possibile collegarne una fisica tramite Bluetooth ed utilizzate il dispositivo a tutto schermo. Tenendo il dispositivo come un libro, quindi in orizzontale e con la parte centrale leggermente piegata, l'interfaccia si modifica per facilitare la lettura di e-book e documenti.

Crediti: LG

Per quanto riguarda le caratteristiche e specifiche tecniche, LG Gram Fold è dotato di uno schermo OLED da 17″ con risoluzione QXGA+ (2.560 x 1.920 pixel), rapporto in 4:3 e il 99,5% della gamma DCI-P3. Il tutto è mosso da un processore Intel Core di 13° generazione (i5-1335U) ed alimentato da una batteria da 72 Wh (con ricarica da 65W). Lato memorie sono presenti 16 GB di RAM LPDDR5 a 6.000 MHz e 512 GB di storage SSD. Per la grafica è presente la scheda integrata Iris Xe.

Crediti: LG

Il resto del pacchetto si completa con tre speaker stereo, una webcam Full HD IR, Windows 11 Home come software, WiFi 6, Bluetooth 5.1, una tastiera fisica da 80 pulsanti e touchpad. Il nuovo portatile LG Gram Fold sarà in vendita in Corea del Sud dal mese di ottobre al prezzo di circa 3.450€ al cambio attuale (4,99 milioni di won).

