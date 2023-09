Telegram si aggiorna con storie per i canali, media a singola visione e tanto alto

Telegram pubblica sicuramente meno aggiornamenti del rivale WhatsApp, ma quando lo fa le nuove funzioni sono sempre solide, utili e mai banali. Per festeggiare il suo decimo anniversario l'app di messaggistica blu ha introdotto le Storie, ma la celebrazione non è ancora finita: con questo nuovo aggiornamento, infatti, arrivano anche le storie per i canali con un nuovo sistema di potenziamenti dedicato agli utenti Premium.

Telegram 10.1: tutte le novità

Crediti: Telegram

L'aggiornamento 10.1 introduce le storie per i canali che consentono agli amministrazioni di aggiornare lo stato proprio come fosse un profilo personale. Queste storie, però, sono legate a doppia mandata ad un nuovo sistema di potenziamenti che possono essere assegnati dagli utenti Premium. Proprio come Discord Nitro, infatti, gli utenti Telegram Premium potrannoi assegnare un potenziamento al loro canale preferito per farlo aumentare di livello e sbloccare nuove funzioni.

Su Telegram, inoltre, arrivano i media a singola visione che permettono di inviare una foto ed un video che si autodistrugge dopo essere stato visualizzato una sola volta. Novità anche per le storie personali che si arricchiscono della possibilità di inserire sticker e la propria musica preferita, mentre le nuove notifiche di accesso permettono di proteggere al meglio il proprio account impedendo accessi indesiderati.

Per scaricare il nuovo aggiornamento non dovrete far altro che aprire l'App Store o il Google Play Store per essere notificati immediatamente della disponibilità del nuovo Telegram.

