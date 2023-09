Samsung Galaxy S23 FE avrà due versioni, e su GeekBench batte persino S22

Aggiornamento 20/09: S23 FE torna su Geekbench, e lo fa con più potenza di S22, trovate i dettagli dell'articolo.

Se ne parla ormai da mesi, ed ecco che Samsung Galaxy S23 FE fa un altro passo verso il debutto e diventa ancora più tangibile, anche grazie ai benchmark comparsi nel database di Geekbench. Oltre al punteggio totalizzato dallo smartphone, ciò che traspare da questi benchmark è l'esistenza di due varianti.

Samsung Galaxy S23 FE appare su Geekbench: ecco i dettagli sulle specifiche

Il tanto chiacchierato Samsung Galaxy S23 FE è stato avvistato su GeekBench: Android 13 lato software, 8 GB di RAM e in due differenti versioni. La prima, quella sulla carta più apprezzata, è quella siglata SM-S711U1 e basata su Snapdragon 8 Gen 1. Ce n'è poi un'altra, con sigla SM-S711B, che si baserebbe sull'Exynos 2200, lo stesso chipset presente a bordo della famigerata serie Galaxy S22, quella che andò così male da costringere Samsung a passare ai SoC Qualcomm, come avvenuto con lo Snapdragon Gen 2 for Galaxy della serie S23.

La cosa interessante è che, se Samsung Galaxy S22 Ultra ha una media di 900/1.500 punti in single-core e 3.400/3.500 in multi-core, questo S23 FE SM-S711B sta più costantemente attorno ai 1.600 in single-core e 4.100 in multi-core. È ancora prematuro per affermarlo con certezza, ma l'impressione è che Samsung potrebbe aver risolto le problematiche del suo SoC proprietario ottimizzandolo maggiormente, magari migliorando il raffreddamento, anche se la vera sfida rimarrà quella dell'autonomia.

Insomma, il prossimo flagship economico di Samsung dovrebbe debuttare in due versioni, in base al mercato: per gli USA ci sarebbe una variante con chip Snapdragon, mentre per gli altri paesi Global (Europa compresa) una soluzione Exynos. A conferma dell'esistenza di queste due varianti c'è anche il sito ufficiale, su cui sono trapelate per errore le pagine dedicate. Per quanto riguarda il lancio, Samsung Galaxy S23 FE è già trapelato più volte, fra specifiche e immagini ufficiose, e abbiamo anche informazioni su prezzo e data di presentazione.

