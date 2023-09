Zeekr X a debutto: è la nuova auto EV cinese in Europa

Probabilmente avete sentito parlare di Geely in quanto è l'azienda che adesso possiede Meizu, ma fra i suoi brand principali troviamo diverse aziende, una fra tutte Zeekr. Nasce con l'obiettivo di inserirsi nell'industria delle auto EV di fascia premium, anche in Europa: dopo il lancio della prima Zeekr 01, in questi mesi sta debuttando Zeekr X, il SUV crossover compatto di lusso pensato per la città.

Zeekr al debutto in Europa: dopo la 001, è arrivato il turno della Zeekr X

Viste le sue mire, Zeekr X ha dalla sua un comparto tecnico di primo livello: un Digital Cockpit reattivo e intuitivo con display touch da 14,6″ e connettività 5G grazie al chip Qualcomm 8155, impianto audio Yamaha da 13 speaker, schermo head-up in realtà aumentata da 24,3″ e assistente vocale per ridurre le distrazioni e la capacità di parcheggiarsi da sola. Oltre a 7 airbag nell'abitacolo e a passare gli standard europei di crash a cinque stelle NCAP, ha 19 tecnologie differenti che assistono la guida: Adaptive Cruise Control, Highway Assist, Front and Rear Collision Mitigation Support, Lane Keep Assist, Evasive Maneuver Assist, Front and Rear Cross Cross, avviso traffico e porta aperta.

Ha sedili massaggianti (modello Privilege), e da parcheggiata ha diverse modalità: quella Teatro regola i sedili per ascoltare musica, quella Pet fa sì che il climatizzatore badi agli amici pelosi e il display informi i passanti che sono al sicuro, e quella Sentinel usa le videocamere per filmare in caso di movimenti sospetti; inoltre, il sistema Life Detection avverte il guidatore in caso di bambini e animali dimenticati a bordo. Zeekr X si basa sulla piattaforma SEA (Sustainable Experience Architecture) e ha dimensioni di 4,4 x 1,8 x 1,5 metri per un passo di 2,7 metri e una capacità di carico di 328 litri, e ad abbellire il tutto c'è anche un tetto panoramico da 1,21 mq.

Nella versione Long Range c'è un motore da 200 kW con 343 Nm di coppia a trazione posteriore che passa da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, mentre in quella Privilege la trazione è integrale, il motore da 315 kW e 543 Nm e accelera da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Il parco batterie è lo stesso per entrambi, da 69 kWh, ma il modello Long Range passa da 400 a 445 km d'autonomia; inoltre, se il caricatore standard impiega 4 ore per passare dallo 0% al 100%, c'è anche una versione con ricarica CC da 150 kW per passare dallo 0% all'80% in meno di 30 minuti. Col servizio ZEEKR Charge, i clienti hanno accesso a oltre 550.000 punti di ricarica in 27 paesi europei.

Zeekr X ha un prezzo che parte da 44.990€ per la Long Range e di 49,490€ per la Privilege, con disponibilità da fine anno in Germania, Paesi Bassi e Svezia, a cui seguiranno Francia, Danimarca e Norvegia dal 2024 (ancora niente per l'Italia). Zeekr chiama l'Europa “la sua seconda patria” dopo la Cina, e che parliamo di un'auto dall'animo europeo lo si nota dal fatto che sia stata disegnata nello Zeekr Global Design Center di Goteborg, in cui opera da oltre 10 anni.

