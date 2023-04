ZEEKR porta in Europa le auto EV cinesi premium: nuovo rivale per Tesla

Potreste non aver mai sentito parlare di ZEEKR, mentre più probabilmente conoscete Geely, la casa madre che di recente ha acquisito Meizu. Geely è a tutti gli effetti un conglomerato che ospita numerose compagnie automobilistiche: in primis Volvo ma anche Lotus, Polestar, Lynk, Proton, Geometry, Maple, persino le moto italiane Benelli e – appunto – ZEEKR. Era il 2021 quando Geely annunciava la nascita del sub-brand dedicato al mercato delle auto EV premium, adesso in arrivo anche in Europa sulla scia di marchi cinesi come BYD, Xpeng e NIO.

Le auto EV di ZEEKR si preparano al debutto in Europa: ecco cosa aspettarsi

L'annuncio è arrivato al Salone dell'Auto di Shanghai, dove ZEEKR ha annunciato la sua espansione in Europa, che inizierà come al solito in Paesi Bassi e Svezia a cavallo fra 2023 e 2024, per poi espandersi ad altri mercati europei. Fra l'altro, in Svezia è già attiva da molto tempo con il suo centro dedicato al design, dentro al quale sono nate le livree dei veicoli che verranno commercializzati nel continente. Il primo è il modello di punta, la ZEEKR 001, shooting-brake sportiva di lusso da 5 metri con 544 CV e 700 Nm di potenza e coppia con cui arrivare ai 100 km/h in 3,8 secondi, e un'autonomia che si attesta sui 600 km nella versione dotata di batteria da 100 kWh. Non manca la tecnologia: c'è il riconoscimento facciale, aggiornamenti software OTA e un sistema di infotainment all'avanguardia.

C'è poi ZEEKR X, SUV crossover EV dal design ricercato. Entrambe le auto si basano sulla SEA (Sustainable Experience Architecture), piattaforma modulare open source per la costruzione dei telai che Geely utilizzava per i veicoli dei suoi vari marchi. E mentre marchi come ZEEKR arrivano in Europa, sarà interessante scoprire come Xiaomi affronterà il mercato e se e quando la sua prima auto elettrica arriverà anche alle nostre latitudini.

xiaomi auto

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il