L’intelligenza artificiale suggerisce cosa indossare con Zalando e ChatGPT

Anche Zalando ha deciso di sfruttare l'intelligenza artificiale per proporre un rivoluzionario assistente moda che aiuterà i clienti a scegliere cosa indossare e come abbinare i vestiti acquistati sul noto store online. Grazie alle potenzialità di ChatGPT, gli utenti potranno conversare con il nuovo chatbot di Zalando per chiedere, per esempio: “Cosa posso indossare per un matrimonio a Madrid a maggio?“.

Zalando e ChatGPT insieme per creare un rivoluzionario assistente moda

In base agli input degli utenti, l'assistente di moda di Zalando fornirà ai clienti dei suggerimenti per l'abbigliamento, consentendo loro di avere conversazioni continue per affinare i risultati proposti dal chatbot. Entro la primavera, un gruppo selezionato di clienti potrà avere accesso al nuovo servizio in in Germania, Irlanda, Regno Unito e Austria, per poi essere esteso in seguito.

“Siamo entusiasti di sperimentare ChatGPT per aiutare i nostri clienti a scoprire ancora di più la moda che ameranno“, ha dichiarato Tian Su, VP Personalization and Recommendation di Zalando. “E questo è soltanto l’inizio: siamo impegnati a comprendere sempre meglio le esigenze e le preferenze dei nostri clienti e siamo ansiosi di esplorare il potenziale che ChatGPT potrà apportare al loro percorso di shopping” ha poi concluso.

Vi ricordiamo che, purtroppo, ChatGPT è bloccato in Italia a causa delle infrazioni evidenziate dal Garante della Privacy. Grazie a questo nostro approfondimento, però potrete tornare ad usarlo in men che non si dica.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il