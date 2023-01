Meizu potrebbe produrre auto: l’influenza di Geely si fa sentire

Il nuovo trend dei produttori cinesi riguarda l'automotive ma addentrandosi ancora più in profondità troviamo brand interessati addirittura alla creazione di automobili. Xiaomi è la prova più lampante: la casa cinese si è lanciata in un nuovo settore con il benestare (e la direzione) dello storico fondatore Lei Jun. Meizu, ormai parte del gruppo Geely, potrebbe virare verso questa direzione: la casa cinese produrrà automobili?

Meizu: tutti gli indizi portano in direzione della produzione di automobili

Inizialmente era solo una voce, poi divenuta realtà. Da mesi ormai Meizu è di proprietà del colosso automobilistico cinese Geely: quest'ultimo è ormai l'unico proprietario, dopo che lo storico fondatore della compagnia si è ritirato. Intanto Meizu ha annunciato Flyme Auto e anticipato novità enormi per i suoi store (che diventeranno dei veri e propri showroom con telefoni e vetture), oltre che a confermare il debutto del prossimo top di gamma.

C'è davvero tanto su cui puntare ed ora sembra che potrebbe aggiungersi un ennesimo settore. Secondo le ultime indiscrezioni, Meizu produrrà auto elettriche con Geely, sotto il marchio Wujie Auto.

Fin dall'inizio dell'acquisizione è sempre stato negato un coinvolgimento della compagnia di telefonia nel campo della produzione di automobili. Tuttavia, nel corso dei mesi, ci sono state massicce campagne di assunzioni riguardanti esperanti nella progettazione e nella produzione di EV. Ci sono stati perfino dei brevetti un po' troppo “avanti” per fare riferimento solo a funzionalità software.

Ora un nuovo marchio registrato sembra offrire una “conferma”: si tratta di Wujie Auto e come classificazione troviamo anche la voce mezzo di trasporto. La richiesta arriva proprio da Meizu ed è stata effettuata il 9 gennaio. C'è perfino il logo del nuovo brand, ossia un nastro di Mobius (che conosciamo tutti come il simbolo dell'infinito).

Tra le ulteriori novità trapelate (sotto forma di brevetto) ci sarebbe anche una stazione di ricarica per veicoli elettrici a marchio Pandaer, sempre legato a Meizu. Insomma, la compagnia cinese potrebbe risorgere con una nuova forma: non solo smartphone, prodotti tech e software per auto, ma anche vere e proprie automobili. Sarà davvero così?

