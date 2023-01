Samsung SmartThings aggiunge il supporto a Matter su Android e iOS

Samsung ha finalmente aggiornato l'app SmartThings per supportare in modo completo il nuovo protocollo Matter, sia su Android che su iOS. Il nuovo sistema per la domotica permette di collegare e controllare i dispositivi in modo rapido e semplice, offrendo anche le funzioni di interoperabilità tra i vari ecosistemi.

Samsung completa l'integrazione con Matter: supporto anche su iOS, dopo Android

La piattaforma SmartThings di Samsung, l'equivalente di Home di Google e HomeKit di Apple, è stata aggiornata per supportare Matter lo scorso ottobre, con gli hub che hanno ottenuto l'integrazione durante tutto lo scorso anno. Adesso anche l'applicazione è finalmente in grado di gestire il nuovo protocollo.

Grazie al nuovo aggiornamento, l'app SmartThings può sfruttare le capacità di Matter per quanto riguarda la facilità di connessione all'ecosistema e l'interoperabilità dei dispositivi connessi. Prima di questo aggiornamento, era possibile controllare i dispositivi solo tramite Android, ma adesso anche l'app su iOS può sfruttare il nuovo protocollo.

Per scaricare SmartThings non dovrete far altro che recarvi sul Play Store di Google oppure su App Store di Apple.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito all'arrivo di Matter sui dispositivi Echo di Amazon e Nest di Google. L'obiettivo, fortunatamente, sembra quello di unificare l'esperienza d'uso della casa domotica sotto un solo protocollo, facilitando finalmente l'utilizzo dei dispositivi smart.

