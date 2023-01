Negli store Meizu ci saranno anche automobili: svelati i piani per il futuro

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente tribolati per il produttore cinese ma infine è arrivata la conferma dell'acquisizione da parte di Geely. Questa novità ha avuto delle ripercussioni per quanto riguarda i piani di Meizu e del suo prossimo top di gamma, ma ora sembra che ci saranno novità ben più visibili e che riguardano gli store ufficiali del brand. I punti vendita Meizu apriranno le porte anche alle automobili!

Aggiornamento 13/01: Meizu conferma i piani per i suoi prossimi store fisici. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

I nuovi flagship store Meizu avranno smartphone, prodotti tech ed automobili

Durante l'estate è arrivato un cambiamento significativo per Meizu: l'acquisizione da parte del gruppo Geely, storico marchio legato al mondo delle auto. Abbiamo avuto dei cambiamenti significativi come i ritardi per i top di gamma della serie 19, ma anche un forte interesse per il settore automobilistico (per quanto riguarda la parte software). L'influenza di Geely andrà anche oltre, fino a coinvolgere direttamente gli store ufficiali a marchio Meizu.

Il VP della compagnia cinese ha chiesto il parere degli utenti di Weibo, noto social asiatico, ed ha mostrato i primi dettagli sul design e lo stile dei nuovi punti vendita del brand. Meizu punterebbe ad un rebranding totale con dei flagship store ampi e spaziosi, caratterizzati da un look minimale.

Le novità coinvolgeranno anche i prodotti: oltre agli smartphone, come si evince, ci saranno anche automobili. Ovviamente diamo per scontato che si tratterà di veicoli Geely e sarà offerto un servizio di vendita completo.

Comunque Meizu non è intenzionata ad entrare nel settore delle auto elettriche come Xiaomi: la compagnia punterà forte sulla parte software (come anticipato poco sopra). Lo confermano sia la massiccia campagna di assunzioni per ruoli legati proprio al settore automobilistico che i nuovi poster posizionati all'esterno del quartier generazione di Meizu (con la scritta All in Auto).

Aggiornamento 13/01

Come anticipato lo scorso ottobre, Meizu fa sul serio e punta a tornare sulla cresta dell'onda dopo un periodo di pausa. L'azienda ha annunciato Flyme Auto, confermato i piani per AR, tablet ed accessori e si sta preparando a lanciare il suo prossimo top di gamma.

In tutto questo trambusto lo storico fondatore di Meizu ha lasciato l'azienda ed ora appartiene completamente a Geely. Il rapporto ormai consolidato tra la casa automobilistica cinese ed il marchio legato al mondo degli smartphone si concretizzerà negli store offline.

Su Weibo, Meizu ha annunciato i piani per il futuro: sono previsti oltre 1000 store fisici nei prossimi 3 anni e come da pronostico andranno ad integrare sia smartphone che auto, AIoT e life style. Si tratterà quindi di veri e propri Experience Store per offrire servizi di qualità.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il