TikTok arriva su tablet Android in landscape: celebrato anche dal Play Store

La celebre piattaforma social TikTok è finalmente disponibile per tutti gli utilizzatori di tablet Android anche in modalità landscape (orizzontale). A celebrare l'arrivo del nuovo tipo di visualizzazione arriva anche il Play Store di Google, che gli dedica un banner in prima pagina.

I contenuti di TikTok adesso sono fruibili anche su tablet Android

Dopo l'incoraggiamento di Google agli sviluppatori ad aggiornare le proprie app per supportare al meglio i dispositivi con schermi più larghi, TikTok ha iniziato a testare una modalità landscape nel mese di dicembre per un numero ristretto di utenti. Questa funzione oggi è disponibile ad un pubblico maggiore e l'arrivo viene festeggiato anche dallo store per le app di Big G.

La nuova modalità di visualizzazione permette di godere al meglio dei contenuti di TikTok anche su tablet, grazie ad una UI che adesso si adatta agli schermi più grandi. Da un lato avremo il video, dall'altro i commenti già visualizzati sul display per una maggiore connessione social.

L'aggiornamento è già disponibile nel Play Store, che ha dedicato a TikTok un banner in homepage per festeggiare l'arrivo della modalità landscape. Potete scaricare l'applicazione tramite questo link.

Purtroppo per TikTok le cose non sembrano andare benissimo ultimamente, a causa di una lunga serie di ban e licenziamenti.

