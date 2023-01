Intel i9-13900KS è l’incredibile processore record a 6 GHz

Nonostante la concorrenza di AMD abbia ridotto le sue quote di mercato, Intel continua a stupire e lo fa con il nuovo i9-13900KS, sigla dietro cui si nasconde il processore più potente della storia in ambito PC desktop. Il precedente record l'aveva conquistato la versione 13900K a 5,8 GHz, mentre questa nuova variante KS della 13° generazione Raptor Lake si spinge fino a toccare i 6 GHz.

Intel presenta i9-13900KS e alza l'asticella nella potenza dei processori desktop

Si chiama Intel Core i9-13900KS, la “S” sta per Special Edition e, come avrete intuito, non è un microchip per tutti, non soltanto perché è una tiratura limitata. Servono ben 699 dollari per portarsi a casa quello che è il processore desktop più ambizioso mai visto prima, perlomeno in termini di frequenze. Non sarà sicuramente il primo a toccare i 6 GHz ma è il primo a farlo senza dover ricorrere all'overclocking, con cui sarà quindi in grado di alzare ulteriormente l'asticella. Per poter girare a 6 GHz c'è la Thermal Velocity Boost e sarà necessario utilizzare un sistema di dissipazione che mantenga la CPU sotto i 70°C.

Oltre a essere la più potente, è anche la CPU più energivora con un TDP di ben 320W quanto impostata col profilo Extreme Power Delivery (e 150W di consumo minimo) con un ICCMax di 400A. Rimane invariata la struttura della CPU, cioè con 24 core (8 Performance e 16 Efficient), 32 thread, 3,0 GHz di frequenza base, 68 MB di cache (32 MB L2 + 36 MB L3), supporto alle memorie DDR4-3200 e DDR5-5600 e 20 linee PCIe. E ricordiamo che all'orizzonte si staglia proprio la succitata AMD, che durante il mese di febbraio presenterà la nuova serie Ryzen 7000X3D con cui sfidare l'i9-13900KS di Intel.

