NIU KQi2 Pro è il monopattino da città a meno di 400€ perfetto per l’estate

Cerchi un monopattino elettrico da città, perfetto per scorrazzare in giro in vista dell'estate? Una soluzione agita e sicura adatta alle strade asfaltate, per spostarti in tutta tranquillità senza dover prendere l'auto? NIU KQi2 Pro è il monopattino perfetto, specialmente se viene proposto addirittura sotto i 400€ con codice sconto (e spedizione dall'Europa).

Codice sconto NIU KQi2 Pro: nuovo minimo storico per il monopattino elettrico da città

Protagonista anche della nostra recensione, NIU KQi2 Pro è un monopattino elettrico in grado di dare un bel po' di soddisfazioni. Si tratta di un veicolo dal look moderno, caratterizzato da buoni materiali e una struttura solida, con un corpo pieghevole ed un motore da 300W.

Il monopattino offre una velocità di 25 Km/h ed è in grado di affrontare salite fino al 10% di pendenza. Per l'autonomia si parla di circa 40 km, gli pneumatici tubeless sono da 10″, è sono presenti un sistema a doppio freno ed un pratico schermo LED per visualizzare i vari parametri durante l'utilizzo.

Il monopattino elettrico NIU KQi2 Pro torna in offerta con codice sconto su Geekbuying ad un nuovo minimo, con tanto di spedizione dai magazzini europei dello store.

