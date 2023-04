Snapdragon 4 Gen 2 sarà l’erede di un flop di Qualcomm

Il nome in codice è SM4450, sigla tecnica dietro cui si dovrebbe nascondere lo Snapdragon 4 Gen 2, il nuovo SoC per la fascia economica che si proietta nell'orizzonte temporale di Qualcomm. L'ultimo Snapdragon 4 Gen 1 venne presentato nello scorso autunno, e da allora non ha ricevuto molti consensi, essendo stato utilizzato solamente a bordo di Redmi Note 12 5G e iQOO Z6 Lite; al contrario, il precedente Snapdragon 480 (uscito nel 2021) lo troviamo dentro a una ventina di modelli.

Qualcomm prepara il suo prossimo SoC Snapdragon 4 Gen 2: tutte le novità

Soprannominato “Clarence/Ravelin“, lo Snapdragon 4 Gen 2 passerebbe dal processo produttivo di TSMC a 6 nm dello Snap 4 Gen 1 a quello Samsung a 4 nm, lo stesso dello Snapdragon 6 e 7 Gen 1. La CPU sarebbe la stessa dello Snap 4 Gen 1 ma con un clock superiore, e ciò si traduce in un processore con 2 core Cortex-A78 a 2,2 GHz e 6 core Cortex-A55 a 1,95 GHz. Per la scheda grafica, si passerebbe da una Adreno 619 a 650 MHz a una Adreno 613 a 955 MHz; tuttavia, la parte di encoding/decoding continuerebbe ad avere solo il supporto 1080p a 60 fps, perciò niente registrazione video 4K. Migliorerebbero invece le memorie, con supporto alle RAM LPDDR5 fino a 3.200 MHz e UFS 3.1 two-lane.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il