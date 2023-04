Nothing Ear (2) si aggiornano: tutte le migliorie

Se siete fra i possessori delle Nothing Ear (2), l'ultimo modello di cuffie TWS rilasciato dall'azienda di Carl Pei, sappiate che sta arrivando il primo aggiornamento. È passata qualche settimana dal loro debutto (avete visto la nostra recensione?) ed ecco che il software viene migliorato sotto vari aspetti, fra cui cancellazione del rumore, latenza e non solo.

Ecco le novità apportate dall'ultimo aggiornamento delle Nothing Ear (2)

Ecco il changelog completo:

Risoluzione dei bug di distorsione del suono che si verificano durante l'utilizzo del codec LHDC

Miglioramento della latenza generale del suono

Ottimizzazione dell'ANC adattativa per una maggiore facilità di regolazione dei livelli di cancellazione del rumore in base ai diversi ambienti sonori

Miglioramento dell'accuratezza dello stato di collegamento quando si collega Ear (2) all'alimentazione e lo si scollega

Ottimizzazione della qualità della chiamata per trasmettere la voce all'interlocutore in modo cristallino attraverso il microfono

Funzione di rilevamento migliorata per riconoscere con maggior precisione quando la musica viene riprodotta e messa in pausa o Ear (2) viene ricaricato

Per installare l'aggiornamento al firmware 1.0.1.88 delle Nothing Ear (2) bisogna che le cuffie siano nella custodia, col coperchio aperto in fase di aggiornamento; usando l'app dedicata Nothing X, andate nel menu Impostazioni/Aggiornamento firmware.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il