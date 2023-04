Xiaomi lancia Redmi X85: un’enorme Smart TV con risoluzione 4K e 120 Hz

Xiaomi in queste ore ha lanciato in Cina la nuova Smart TV Redmi X85, con un enorme pannello da 85″ che grazie ai suoi 1.07 miliardi di colori restituisce un'esperienza cinematografica di altissimo livello. Questa TV sfrutta le ultime tecnologie per la calibrazione delle immagini e per la riduzione della latenza.

Xiaomi Redmi X85 è una smart tv che offre una risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) con un refresh rate da 120 Hz. La tecnologia MEMC di cui è dotato il dispositivo aiuta a migliorare la qualità dell'immagine grazie alla riduzione del jitter, del tearing durante le scene più movimentate e delle sbavature di colore. La smart TV arriva già calibrata, offrendo circa 1.07 miliardi di colori.

All'interno del nuovo dispositivo Xiaomi batte il cuore di una CPU Cortex A55 ed di una GPU G52 MC1 (MP2), affiancate da 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione per il download di contenuti e applicazioni. Per quanto riguarda la connettività, invece, la smart TV è dotata di WiFi Dual Band (2.4 GHz, 5.0 GHz), ingresso USB 3.0 e doppia porta HDMI per il collegamento di dispositivi esterni.

Xiaomi Redmi X85 è disponibile in Cina al prezzo di circa 663€ (4999 yuan). Seppur abbiamo visto un graduale arrivo delle smart TV prodotte da Xiaomi in occidente, ma quelle a marchio Redmi sono ancora un'esclusiva della madre patria. Sembra difficile, quindi, prevedere l'arrivo di questo prodotto anche sui mercati internazionali.

