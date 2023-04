Samsung Galaxy A24 ufficiale: addio LCD, benvenuto AMOLED

Il colosso tech asiatico sta continuando ad arricchire la sua gamma A con nuovi modelli per la fascia media, come nel caso del nuovo Samsung Galaxy A24. Vediamo tutte le sue novità, tra specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo ed uscita sul mercato.

Samsung Galaxy A24 ufficiale: cosa cambia dal suo predecessore

Design e display

Disponibile nelle colorazioni Silver, Dark Red, Lime Green e Vampire Black, Samsung Galaxy A24 si allinea con lo stile estetico del catalogo Samsung; il retro è caratterizzato da una tripla fotocamera che rispetto al precedente Galaxy A23 è a filo con la scocca (eccezion fatta per gli anelli metallici che proteggono le lenti). Frontalmente, invece, abbiamo il medesimo stile del predecessore con lo schermo interrotto dal notch a goccia. Le dimensioni ammontano a di 162,1 x 77,6 x 8,3 mm per 195 grammi, frame perimetrale e posteriore sono in plastica e il lettore d'impronte digitali è integrato nel tasto di accensione, posizionato lateralmente.

Rispetto al predecessore lo smartphone dovrebbe fa un grande passo in avanti sul fronte del display, abbandonando la tecnologia LCD in favore di quella Super AMOLED. È un pannello Infinity-U più compatto, che scende da 6,6″ a 6,5″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), con densità di 396 PPI e una frequenza di aggiornamento sempre di 90 Hz.

Specifiche tecniche

Rispetto allo Snap 680 di A23, il nuovo Samsung Galaxy A24 è alimentato dal chipset MediaTek Helio G99, sempre con processo produttivo TSMC 6 nm ma con una rinnovata CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G57 MC2, memorie da 6/8 GB di RAM e 128 GB di ROM espandibile via microSD fino a 1 TB. Si tratta ancora una volta di un SoC dotato di modem 4G, pertanto ci aspettiamo che nelle prossime settimane arrivi anche un A24 5G. Ritroviamo una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25W, e il pacchetto comprende Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C e ingresso mini-jack. Lato software non manca Android 13 sotto forma di One UI 5.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo mid-range toglie un sensore e quindi presenta una tripla fotocamera da 50+5+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con OIS, ultra-grandangolare da 123° e sensore macro, oltre a una selfie camera da 13 MP f/2.2.

Samsung Galaxy A24 – Disponibilità e prezzo

Samsung Galaxy A24 non ha ancora un prezzo di vendita annunciato ufficialmente, ma si parla di circa 200$ (in linea con quella del precedente Galaxy A23 4G) e sembra che potrebbe essere l'ultimo membro della serie A2x.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il