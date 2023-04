La scommessa di Samsung: OLED ovunque, investimenti miliardari

Se la cinese BOE è diventata la più grande produttrice di smart TV al mondo, è anche e soprattutto perché Samsung ha deciso di dedicarsi esclusivamente al mercato OLED. A partire dal 2022, la compagnia sud coreana ha deciso di abbandonare il mondo dei cristalli liquidi, sia per la crescente competizione che per la volontà di spingere verso tecnologie più evolute e apprezzate dai consumatori; fra queste ci sono nuove tecniche come Micro LED e Mini LED, ma si tratta di innovazioni ancora costose, mentre gli schermi OLED hanno raggiunto un grado di maturazione tale da aver convinto la divisione Samsung Display a dedicarcisi totalmente con un investimento da 3,1 miliardi.

Samsung sta investendo 3 miliardi per aumentare la produzione di OLED: ecco perché

La recente visita del presidente sud coreano Yoon Suk Yeol ai campus Samsung di Asan, laddove si è tenuto l'annuncio, rimarca l'importanza che la nazione ripone nella compagnia, con un piano da 400 miliardi per diventare il più grande polo mondiale nei semiconduttori. Nel caso dei display, l'accordo da oltre 3 miliardi riguarda produttori di materiali, componenti e attrezzature con l'obiettivo di puntare in maniera preponderante sull'espansione dell'utilizzo degli schermi OLED. Nei piani di Samsung c'è l'aggiornamento delle linee produttive a partire dal 2026, anno dal quale vedremo pannelli OLED su pressoché ogni dispositivo: non solo smartphone ma anche tablet, smartwatch, notebook, smart TV e così via, partendo dalle fasce più tipicamente premium per scendere a quelle economiche.

Nell'ambito degli smartphone, ci sono ancora modelli che si basano su schermi LCD come Galaxy A04, A14, M14, F14, ma la strategia di accomunamento di Samsung farà sì che anche la tecnologia dello schermo diventi un punto in comune fra i vari modelli del catalogo. La faccenda si complica con i tablet, dove la più ampia diagonale rende gli schermi molto costosi: modelli come S7 FE e A8 hanno schermi LCD per rendersi più economici, ma l'abbassamento dei costi produttivi dovrebbe migliorare la situazione.

Ma non bisogna dimenticare che fra i clienti principali di Samsung Display ci sono anche compagnie come Apple, che sta anch'essa puntando molto sull'utilizzo dei pannelli OLED, fra iPad e MacBook. Non a caso, si discute di come gli investimenti miliardari di Samsung verranno effettuati anche per soddisfare le richieste di un cliente danaroso come quello di Cupertino.

