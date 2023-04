MediaTek taglia la produzione: colpa di Qualcomm o della crisi?

Quando è circolata la notizia che vedeva Xiaomi aver cancellato la versione Dimensity del suo top di gamma, si credeva che fosse unicamente una scelta di Xiaomi, ma a quanto pare potrebbe non essere totalmente così. Sin dalla sua creazione, la serie 9000 di MediaTek si è dimostrata tanto potente quanto inefficace nell'espandersi sul mercato, essendo confinata a un numero molto ristretto di prodotti effettivamente in circolazione; c'è comunque la serie 8000, che ha maturato buone vendite e che occupa molte posizioni nelle classifiche degli smartphone più potenti. Ma a quanto pare, anche a causa della crescente competizione da parte di Qualcomm, il chipmaker taiwanese avrebbe deciso di effettuare tagli alla produzione.

La concorrenza di Qualcomm si fa sentire, con MediaTek che starebbe diminuendo la produzione

A dirlo è l'insider Revegnus, che nel suo ultimo tweet riporta un rumor secondo cui MediaTek avrebbe cancellato la produzione di oltre 40.000 wafer a 4 nm contenenti chip della serie 8000 e 9000; questo significa un taglio alla produzione di SoC come Dimensity 8200, 9000, 9000+ e 9200, e forse anche il prossimo 9200+. Si parla di un taglio che riguarderebbe più di 20 milioni di smartphone (una media di 500 chip ogni wafer, quindi), per marchi come Xiaomi, OPPO e vivo. Stando a questo rumor, la motivazione sarebbe da ricercare nella competizione da parte della rivale Qualcomm, che con l'ultimo Snapdragon 7+ Gen 2 avrebbe attirato le preferenze dei vari produttori.

MediaTek rumors



Qualcomm's SD7+G2 is very cost-effective,



OVX (Oppo, Vivo, Xiaomi) killed a lot of MediaTek projects.



As a result, MediaTek recently canceled over 40,000 4nm D8000 and 9000 series wafers.



This is equivalent to the volume of more than 20 million phone sets. pic.twitter.com/KrWel6S4yv — Revegnus (@Tech_Reve) April 7, 2023

Sin dal suo lancio, lo Snapdragon 7+ Gen 2 ha attirato la curiosità di molti essendo sostanzialmente uno Snapdragon 8+ Gen 1 con uguali CPU, GPU e memorie se non un underclock nelle frequenze e qualche altra caratteristica secondaria differente. Pur avendo specifiche quasi uguali allo Snap 8+ Gen 1, il nuovo SoC Qualcomm sarebbe più conveniente per i produttori di smartphone, che starebbero così preferendo acquistarlo al posto delle soluzioni MediaTek. Si fa anche presente come lo Snap 7 Gen 2 sia più potente in proporzione al prezzo: a bordo di Redmi Note 12 Turbo supera il milione su Antutu, mentre Dimensity 8100 e 8200 non vanno oltre gli 800/900.000 punti.

È difficile dire quanto sia fondato il rumor, ma la verità potrebbe anche essere ricollegabile al cattivo andamento del mercato cinese, che negli ultimi mesi sta vedendo i peggiori risultati di vendita in oltre 10 anni; e considerato che gli smartphone con SoC MediaTek della serie 8000/9000 sono diffusi perlopiù in Asia (mentre in occidente si tende a preferire Qualcomm), basta fare 2+2 per capire come mai MediaTek potrebbe aver deciso di tagliare la produzione.

