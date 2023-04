La nuova friggitrice ad aria smart di Xiaomi si controlla con il touch-screen

Negli ultimi anni le friggitrici ad aria hanno rapidamente sostituito l'utilizzo del classico forno in favore di una cottura che prevede pochissimo (se non zero) olio per dei cibi e delle pietanze più salutari. Anche Xiaomi ha seguito con costanza il trend delle friggitrici ed oggi porta sul mercato un nuovo modello economico ma molto capiente, con funzioni smart e controlli touch.

Mijia Smart Air Fryer 4.5L è la nuova friggitrice ad aria di Xiaomi

Xiaomi Mijia Smart Air Fryer 4.5L è la friggitrice ad aria con maggior capienza mai prodotta dall'azienda cinese. Il design circolare permette di riscaldare l'aria all'interno del dispositivo da 40° a 200° per ben otto ore continuative, grazie anche alla potenza di 1200 W e in controllo della temperatura NTC integrato.

La particolarità di questa friggitrice è il sistema di controllo con touch-screen, che tramite il pannello frontale consente di regolare le modalità di cottura, il timer e la temperatura. Essendo smart, il dispositivo di Xiaomi può essere controllato anche tramite l'app Mijia oppure con i comandi vocali dell'assistente XiaoAI.

La friggitrice, inoltre, può essere smontata e lavata per assicurarsi che i cibi non vengano mai in contatto con residui di sporco dei precedenti utilizzi. Il fondo del contenitore, infatti, può essere facilmente estratto e pulito con acqua corrente.

Xiaomi Mijia Smart Air Fryer 4.5L è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di circa 40€ (299 yuan). Al momento, non sono note informazioni su una eventuale commercializzazione del prodotto sui mercati internazionali. In Italia nelle ultime settimane è arrivata, tuttavia, la nuova Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L!

