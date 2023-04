La nuova friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L debutta su Amazon!

Fra tutti i prodotti che compongono il suo vastissimo ecosistema, la friggitrice ad aria è senz'altro uno dei prodotti più peculiari di quelli targati Xiaomi. Nonostante ciò, è anche uno di quelli più apprezzati, e infatti la compagnia ha presentato anche la nuova versione Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L. Si tratta di un modello più avanzato del predecessore, non tanto nelle caratteristiche tecniche quanto nella sua comodità di utilizzo.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L arriva in Italia: quali sono le sue novità, prezzo e dove comprare

La precedente versione Xiaomi Smart Air Fryer 3.5L è un prodotto sicuramente valido ma ha una limitazione: la capienza. Proprio per questo, la nuova friggitrice ad aria Xiaomi colma questo aspetto, offrendo una capienza da 4 litri, potendo così ospitare più alimenti al suo interno pur rimanendo un prodotto pensato per 2/3 persone.

L'altra novità è lo sportello trasparente, permettendo all'utilizzatore di guardare al suo interno e avere un'anteprima della cottura nel cestello. Rimane invariato il sistema di circolazione dell'aria a 360°, congeniale per questo tipo di cottura, in abbinamento a un motore elettrico da 1200W. Sul davanti rimane anche la manopola per muoversi nei menu della friggitrice e l'annesso display OLED per la gestione dei parametri di cottura.

Ovviamente la connettività Wi-Fi consente la comunicazione via smartphone, potendo usare l'app Xiaomi Home per impostare una delle tantissime ricette a disposizione.

La nuova Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L è stata lanciata inizialmente su YouPin, per poi fare capolino anche a livello Global: la friggitrice ad aria è disponibile all'acquisto in Italia tramite Amazon, con spedizione Prime, al prezzo di 119,9€!

