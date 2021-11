Xiaomi: tutte le ricette per la friggitrice ad aria

All'interno del sempre più vasto ecosistema, da qualche mese c'è anche la friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer: ma quali ricette è possibile farci? Io stesso me lo sono chiesto, anche perché l'ho appena ricevuta dopo averla acquistata in sconto durante il Black Friday (seguiteci su GizDeals!). Fortunatamente Xiaomi ha ben pensato di evitare che i suoi clienti girassero in rete alla ricerca dei migliori piatti da prepararsi, integrando le ricette all'interno dell'app Xiaomi Home.

E come me, magari fra voi lettori potrebbe esserci qualcuno curioso di provare questa nuova “diavoleria” tecnologia che risponde al nome di friggitrice ad aria. Ma prima di valutarne l'acquisto, potreste essere interessati a scoprire quali pietanze sia possibile cucinare con la friggitrice Xiaomi. Pertanto ho deciso di realizzare questo articolo dove raggrupparvi l'elenco completo presente all'interno dell'app Xiaomi Home, visibili solo a chi ha abbinato (e quindi già acquistato) il prodotto in questione.

Ecco quali sono le ricette che potete fare con la friggitrice ad aria Xiaomi

Ci tengo a specificare una cosa: queste sono le ricette consigliate da Xiaomi stessa e non quelle da me testate. Di conseguenza, potrebbero essercene altre ricette che è possibile cucinare con la friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart Air Fryer ma che non sono elencate in Xiaomi Home. Qualora ne trovassi di nuove aggiornerò l'articolo, se fra di voi ci fossero possessori di friggitrice con ricette da consigliare siete i benvenuti nella sezione dei commenti a fine articolo.

Ricette Tempi di cottura VERDURE Anelli di cipolla 11 minuti Broccoli arrostiti 14 minuti Ceci arrosto 14 minuti Frutta secca 5 ore Funghi croccanti 14 minuti Purè di patate al forno con formaggio 19 minuti Tofu croccante 24 minuti Torta di riso piccante coreana 16 minuti Verdure arrostite 19 minuti UOVA Crepe alla nordafricana con uova 14 minuti Crostate di uova 11 minuti Uova al forno con avocado 14 minuti Uovo all'occhio di bue nel toast con pancetta 19 minuti Uovo alla scozzese 24 minuti CARNE Barbecue coreano 16 minuti Bistecca alla griglia al pepe nero 14 minuti Burrito di pollo 9 minuti Corn dog al formaggio 19 minuti Coscia intera di pollo al forno 22 minuti Costolette americane al barbecue 29 minuti Costolette di agnello al comuni croccanti 19 minuti Costolette di maiale al miele teriyaki 24 minuti Cottage pie (pasticcio di carne e patate) 14 minuti Crocchette 10 minuti Cumin Beef 24 minuti Hamburger di manzo alla griglia 19 minuti Hot dog americani 9 minuti Involtini di formaggio alla griglia con pancetta croccante 16 minuti Involtini di pollo al formaggio e al vino rosso 16 minuti New Orleans-style Grilled Wings (con ali pollo fresche) 22 minuti Onigiri alla griglia 14 minuti Petto di pollo fritto 24 minuti Piedi di pollo coreani piccanti 10 minuti Polpette di carne all'italiana 19 minuti Polpettone ripieno di uova 29 minuti Pollo arrosto 49 minuti Pollo con ripieno di asparagi 16 minuti Pollo e verdure al burro arrosto 24 minuti Salsicce croccanti 17 minuti Spiedini di pollo peperoni kebab 16 minuti Strisce di pollo piccanti 14 minuti Tacos di manzo 9 minuti Tonkatsu al formaggio 19 minuti Zucca al forno con manzo e formaggio 24 minuti PESCE Anelli di calamaro fritti croccanti 14 minuti Calamaro arrosto 19 minuti Capesante arrostite 12 minuti Crumble di zucca e tonno 14 minuti Filetto di merluzzo al forno con erbe e pepe nero 14 minuti Gamberetti grigliati sale e pepe 19 minuti Gamberi al formaggio al forno 12 minuti Gamberi fritti 13 minuti Gamberi in tempura 14 minuti Luccio Sauro del Pacifico arrosto 19 minuti Ostriche al formaggio al forno 10 minuti Pasta al forno ai frutti di mare e formaggio 10 minuti Pesce al sale 34 minuti Salmone affumicato alla griglia 14 minuti Sformato di uova, avocado e gamberetti 16 minuti PATATE Patata Hasselback con formaggio 34 minuti Patatine fritte 16 minuti Patatine fritte a bastoncino 19 minuti Patatine fritte (congelate) 19 minuti Patate croccanti a spicchi 17 minuti PANIFICAZIONE Bagel al pepe nero, prosciutto e formaggio 19 minuti Focaccia al rosmarino 14 minuti Lasagna di pomodoro e pollo 16 minuti Maccheroni al curry e formaggio 12 minuti Pane all'aglio 10 minuti Panini all'ananas 19 minuti Panini giapponesi con fagioli rossi 19 minuti Pizza 12 minuti Pizza mare e monti 16 minuti Pretzel Buns 19 minuti Toast al formaggio fuso 9 minuti DOLCI Biscotti al burro 16 minuti Biscotti al cioccolato e arancia 24 minuti Biscotti bretoni 19 minuti Biscotti di farina d'avena e uvetta 16 minuti Brownies 31 minuti Cheesecake 34 minuti Churros 24 minuti Coppette di porridge allo yogurt 19 minuti Croissant 16 minuti Cupcake alla crema 19 minuti Galletta di riso al forno con alghe secche 11 minuti Marshmallow toast alla banana 9 minuti Muffin al mirtillo 21 minuti Muffin alla zucca 18 minuti Palline di noci di cocco 12 minuti Panini dolci all'uvetta 19 minuti Profiterole 24 minuti Profiterole ricoperti di cioccolato 19 minuti Torta alla crema di zucca 24 minuti Torta di banane 14 minuti Torta di mele 29 minuti Torta margherita al Matcha 54 minuti Torta Red Velvet 17 minuti Yogurt 8 ore

