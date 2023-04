Redmi Note 12 Pro 4G è l’emblema dei problemi di Xiaomi

Se avete letto le recenti notizie, allora saprete che è stato presentato ufficialmente Redmi Note 12 Pro 4G, l'ultima aggiunta alla già nutrita famiglia Note 12; era già successo con la precedente serie Note 11, talmente popolosa da avervi fatto un riepilogo per aiutarvi a capire meglio. Sull'argomento mi sono già esposto più volte in maniera critica nei confronti di Xiaomi, sia per la confusione attorno ai nomi dei suoi smartphone che alla cattiva gestione degli aggiornamenti. Purtroppo, anche quest'oggi sono qui per tornare sulla questione e parlare di uno smartphone a cui è veramente difficile trovare un senso.

Redmi Note 12 Pro 4G è stato introdotto sul mercato, ma ce n'era davvero bisogno?

Il lancio di Redmi Note 12 Pro 4G è accompagnato dallo slogan “Jawara Tanpa Batas“, che in indonesiano si traduce in “Campione Senza Limiti“: lungi da me fare le pulci a una semplice frase commerciale, ma state per capire perché uno slogan del genere faccia abbastanza sorridere se affiancata a un prodotto del genere. Redmi Note 12 Pro 4G ha un display AMOLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, SoC Snapdragon 732G, una batteria da 5.000 mAh e una fotocamera da 108 MP: le stesse specifiche tecniche di Redmi Note 10 Pro, lanciato sul mercato 2 anni fa. Le uniche differenze sono l'estetica meno tondeggiante e più spigolosa, la ricarica che sale da 33W a 67W e l'aggiunta del supporto Dolby Vision, ma anche l'assenza di NFC.

Che Xiaomi sia solita proporre rebrand su rebrand non lo scopriamo certo oggi, ma è comunque una scelta bizzarra scegliere un modello così datato da riportare sugli scaffali. Tuttavia, non è questo il vero problema: se già l'hardware è discutibile, la situazione peggiora ulteriormente col software, perché Redmi Note 12 Pro 4G esce dalla confezione con MIUI 13 e Android 11 (più precisamente la build V13.0.2.0.RHGMIXM). Avete letto bene: uno smartphone venduto nel 2023 che ha pre-installata un sistema operativo vecchio di oltre due anni, quando già si parla di Android 14. E no, non si tratta di un firmware installato per errore perché le patch di sicurezza non sono recentissime ma sono comunque di gennaio 2023, quindi è stato sviluppato in questi mesi.

Anche in questo caso, non scopriamo oggi che Xiaomi abbia il brutto vizio di presentare smartphone indietro di una versione Android, come nel caso di alcuni modelli della serie Note 12 ancora basati su Android 12 anziché Android 13. Ma secondo la mia memoria, è la prima volta che Xiaomi va addirittura indietro di due versioni: e considerata la sua politica degli aggiornamenti, parliamo di un telefono del 2023 che rischia di ricevere la versione 2023 di Android quando ci saranno già smartphone con Android 14. Aggiungiamoci anche che in Indonesia è già in vendita da due anni Redmi Note 10 Pro e che in questi anni ha già ricevuto la MIUI 13 con Android 12; per non parlare del fatto che in Europa e nel mercato Global è già stato aggiornato alla MIUI 14 con Android 13.

What's more funny? It has MIUI 13 based on Android… 11. In 2023. Codename sweet_k6a, it's a rebranding of #RedmiNote10Pro. Original device has MIUI 14 and Android 13 already. https://t.co/x8T0kUH8J3 pic.twitter.com/YWv6NG2VPO — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) April 3, 2023

A questo punto, la speranza è che la presentazione sia avvenuta con un mese di anticipo dalla commercializzazione, prevista per il mese di maggio, in modo che Xiaomi abbia tempo per preparare un software di lancio per Redmi Note 12 Pro 4G perlomeno basato su Android 12 (anche se la scelta ideale sarebbero MIUI 14 e Android 13, ma non ci speriamo). Anche perché, pur essendo stato presentato in Indonesia, l'insider Kacper Skrzypek ci ha confermato che arriverà anche in Europa, vista l'esistenza della build europea V13.0.1.0.RHGEUXM.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il