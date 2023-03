Redmi Note 11 vs Note 12: quali sono le differenze

Come ogni anni, Xiaomi porta in occidente la sua famiglia di medio gamma, ma cosa cambia dalla serie Redmi Note 11 all'ultima Redmi Note 12? Un confronto non di facile attuazione, visto che in ballo ci sono svariati modelli per tutte le tasche, che ho quindi deciso di mettere a confronto per darvi una panoramica quanto più chiara possibile. L'articolo in questione parla dei seguenti modelli: Note 11, Note 12 4G/5G, ma anche Note 11 Pro 4G/5G e Note 12 Pro 5G e infine i più avanzati e costosi Note 11 Pro+ 5G e Note 12 Pro+ 5G. Per semplicità di fruizione, ho volutamente lasciato fuori dal confronto modelli come Redmi Note 11S, 11T, 11E, 11R e così via in quanto (per il momento) non hanno un diretto successore nella serie 12.

Tutte le differenze fra i modelli della serie Redmi Note 11 e Note 12

Design e stile

Parlando di prodotti medi di gamma, l'estetica non è sicuramente il punto di forza di smartphone come questi, ma è altrettanto vero che anche l'occhio vuole la sua parte. La principale differenza la troviamo confrontando il modello base, cioè Redmi Note 11 con Note 12, dove le forme curve e morbide del modello 2022 sono state sostituite con linee più spigolose dell'ultimo capitolo; inoltre, sempre Note 11 da 6,45″ sale di dimensioni ai 6,67″ di Note 12. Cambia anche il modulo fotografico, per quanto il posizionamento sia sempre lo stesso, mentre per il resto non cambia altro e sono tutti certificati IP53 e protetti da vetro Corning Gorilla Glass 3 sui base e 5 sui Pro.

Redmi Note 11 Redmi Note 12 4G Redmi Note 12 5G

Redmi Note 11 Pro 4G Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 11 vs Redmi Note 12 4G/5G

Redmi Note 11 Redmi Note 12 4G Redmi Note 12 5G Dimensioni 159.9 x 73.9 x 8.1 mm

179 grammi 165.7 x 76 x 7.9 mm

183 g 165.9 x 76.2 x 8 mm

188 g Impermeabilità IP53 IP53 IP53 Display AMOLED

6,43″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 409 PPI

90 Hz

1.000 nits

Gorilla Glass 3 AMOLED

6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

1.200 nits

Gorilla Glass 3 AMOLED

6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

1.200 nits

Gorilla Glass 3 Chipset Snapdragon 680

6 nm Snapdragon 685

6 nm Snapdragon 4 Gen 1

6 nm CPU 4 x 2.4 GHz Kryo 265 Gold (A73)

4 x 1.9 GHz Kryo 265 Silver (A53) 4 x 2.6 GHz Kryo 265 Gold (A73)

4 x 1.9 GHz Kryo 265 Silver (A53) 2 x 2.0 GHz Kryo Gold (A78)

6 x 1.8 GHz Kryo Silver (A55) GPU Adreno 610 Adreno 610 Adreno 619 RAM 4 GB LPDDR4X 4 GB LPDDR4X 4 GB LPDDR4X ROM 64/128 GB UFS 2.2 64/128 GB UFS 2.2 128 GB UFS 2.2 Espandibile ✔️ ✔️ ✔️ Sicurezza Lettore d'impronte laterale Lettore d'impronte laterale Lettore d'impronte laterale Fotocamera 50 MP f/1.8, 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 118°, 1/4″, 1.12 µm

Macro da 2 MP f/2.4

Sensore di profondità 2 MP f/2.4 50 MP f/1.8, 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 118°, 1/4″, 1.12 µm

Macro da 2 MP f/2.4 48 MP f/1.8, 1/2.76″, 0.64 µm, PDAF

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 118°, 1/4″, 1.12 µm

Macro da 2 MP f/2.4 Selfie 13 MP f/2.4, 1/3.1″, 1.12 µm 13 MP f/2.4, 1/3.0″ 13 MP f/2.4, 1/3.0″ Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 33W 33W 33W Ricarica wireless ❌ ❌ ❌ SIM Dual SIM 4G Dual SIM 4G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ ❌ Wi-Fi ac Dual Band ac Dual Band ac Dual Band Bluetooth 5.0 5.0 5.1 NFC ✔️ ✔️ ✔️ GPS GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1) GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1) GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1), GALILEO (E1) Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Stereo Stereo Stereo Mini-jack cuffie ✔️ ✔️ ✔️ Infrarossi ✔️ ✔️ ✔️ Software (al lancio) MIUI 13

Android 11 MIUI 14

Android 13 MIUI 14

Android 12 Prezzo (al lancio) 229€ (4/64 GB)

249€ (4/128 GB) 229€ (4/64 GB)

249€ (4/128 GB) 299,90€ (4/128 GB)

Redmi Note 11 Pro 4G/5G vs Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 12 Pro 5G Dimensioni 164.2 x 76.1 x 8.1 mm

202 grammi 164.2 x 76.1 x 8.1 mm

202 grammi 163 x 76 x 8 mm

187 grammi Impermeabilità IP53 IP53 IP53 Display AMOLED

6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

1.200 nits

Gorilla Glass 5 AMOLED

6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

1.200 nits

Gorilla Glass 5 AMOLED

6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

900 nits

Gorilla Glass 5 Chipset Helio G96

12 nm Snapdragon 695

6 nm Dimensity 1080

6 nm CPU 2 x 2.05 GHz Cortex-A76

6 x 2.0 GHz Cortex-A55 2 x 2.2 GHz Kryo 660 Gold (A78)

6 x 1.7 GHz Kryo 660 Silver (A55) 2 x 2.6 GHz Cortex-A78

6 x 2.0 GHz Cortex-A55 GPU Mali-G57 MC2 Adreno 619 Mali-G68 MC4 RAM 6 GB LPDDR4X 6/8 GB LPDDR4X 6/8 GB LPDDR4X ROM 64/128 GB UFS 2.2 128 GB UFS 2.2 128 GB UFS 2.2 Espandibile ✔️ ✔️ ❌ Sicurezza Lettore d'impronte laterale Lettore d'impronte laterale Lettore d'impronte laterale Fotocamera 108 MP f/1.9, 1/1.52″, 0.7 µm, PDAF

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 118°, 1/2.8″, 1.14 µm

Macro da 2 MP f/2.4

Sensore di profondità da 2 MP f/2.4 108 MP f/1.9, 1/1.52″, 0.7 µm, PDAF

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 118°, 1/2.8″, 1.14 µm

Macro da 2 MP f/2.4 50 MP f/1.9, 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF, OIS

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 118°, 1/4″, 1.12 µm

Macro da 2 MP f/2.4 Selfie 16 MP f/2.5, 1/3.06″, 1.0 µm 16 MP f/2.5, 1/3.06″, 1.0 µm 16 MP f/2.5, 1/3.06″, 1.0 µm Batteria 5.000 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 67W 67W 67W Ricarica wireless ❌ ❌ ❌ SIM Dual SIM 4G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ ❌ Wi-Fi ac Dual Band ac Dual Band ax Dual Band Bluetooth 5.1 5.2 5.2 NFC ✔️ ✔️ ✔️ GPS GPS (L1), GLONASS (L1), Compass (B1l) GPS (L1), GLONASS (L1), Compass (B1) GPS (L1), GLONASS (L1), Compass (B1l), Galileo (E1) Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Stereo Stereo Stereo Mini-jack cuffie ✔️ ✔️ ✔️ Infrarossi ✔️ ✔️ ✔️ Software (al lancio) MIUI 13

Android 11 MIUI 13

Android 11 MIUI 14

Android 12 Prezzo (al lancio) 329,90€ (6/64 GB)

349,90€ (6/128 GB) 379,90€ (6/128 GB)

399,90€ (8/128 GB) 399,90€ (6/128 GB)

449,90€ (8/128 GB)

Redmi Note 11+ Pro 5G vs Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 11+ Pro 5G Redmi Note 12 Pro+ 5G Dimensioni 163.7 x 76.2 x 8.3 mm

204 grammi 162.9 x 76 x 8.9 mm

208 grammi Impermeabilità IP53 IP53 Display AMOLED

6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

1.200 nits

Gorilla Glass 5 AMOLED

6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel)

20:9 in 395 PPI

120 Hz

900 nits

Gorilla Glass 5 Chipset Dimensity 920

6 nm Dimensity 1080

6 nm CPU 2 x 2.5 GHz Cortex-A78

6 x 2.0 GHz Cortex-A55 2 x 2.6 GHz Cortex-A78

6 x 2.0 GHz Cortex-A55 GPU Mali-G68 MC4 Mali-G68 MC4 RAM 6/8 GB LPDDR4X 8 GB LPDDR4X ROM 128 GB UFS 2.2 256 GB UFS 2.2 Espandibile ✔️ ❌ Sicurezza Lettore d'impronte laterale Lettore d'impronte laterale Fotocamera 108 MP f/1.9, 1/1.52″, 0.7 µm, PDAF

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 120°, 1/2.8″, 1.0 µm

Macro da 2 MP f/2.4 200 MP f/1.7, 1/1.4″, 0.56 µm, PDAF, OIS

Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, FoV da 120°, 1/4″, 1.12 µm

Macro da 2 MP f/2.4 Selfie 16 MP f/2.5, 1/3.06″, 1.0 µm 16 MP f/2.5, 1/3.06″, 1.0 µm Batteria 4.500 mAh 5.000 mAh Ricarica 120W 120W Ricarica wireless ❌ ❌ SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ ❌ Wi-Fi ac Dual Band ac Dual Band Bluetooth 5.2 5.2 NFC ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5), A-GPS, GLONASS (L1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1) Porta USB-C 2.0 USB-C 2.0 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ✔️ ✔️ Infrarossi ✔️ ✔️ Software (al lancio) MIUI 12.5

Android 11 MIUI 14

Android 12 Prezzo (al lancio) 449,90€ (6/128 GB)

479,90€ (8/128 GB) 499,90€ (8/256 GB)

