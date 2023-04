Proscenic P8 Plus è l’aspirapolvere ciclonico per tutte le tasche, ora a meno di 100€

Chi ha detto che gli aspirapolvere ciclonici debbano essere necessariamente costosi? In realtà è possibile mettere le mani su prodotti performanti e in grado di regalare non poche soddisfazioni, senza spendere una fortuna. Proscenic P8 Plus è la soluzione budget per tutte le tasche: un aspirapolvere senza fili super accessibile, a meno di 100€ con codice sconto (e spedizione dall'Europa)!

Codice sconto Proscenic P8 Plus: l'aspirapolvere senza fili dal prezzo super conveniente

Equipaggiato con un motore brushless da 180W fino a 80.000 giri al minuto, Proscenic P8 Plus è in grado di offrire una potenza di aspirazione fino a 15.000 PA, in modo da eliminare sporco e capelli con la massima facilità. L'aspirapolvere senza fili è facilissimo da smontare e pulire, è dotato di un sistema di filtraggio con HEPA ed integra un contenitore per la polvere da 1,2 litri.

La batteria da 2.200 mAh permette di beneficiare di circa 32 minuti di autonomia nella modalità di aspirazione normale (che scendono a 25 minuti alla massima potenza). Non manca un pratico display LCD per visualizzare lo stato della batteria e la modalità in uso.

L'aspirapolvere senza fili Proscenic P8 Plus debutta su Geekbuying ad un prezzo decisamente piccante: solo 98€ grazie al codice sconto dedicato e c'è anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

