Smart Lock si evolve su Android: ecco il nuovo Extend Unlock

Dall'inizio di quest'anno la funzione Smart Lock di Android ha subito diversi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda il branding. Questa funzione si occupa di sbloccare in modo intelligente gli smartphone connessi ad accessori Bluetooth, ma ben presto cambierà nome. Con un prossimo aggiornamento, infatti, Smart Lock si trasformerà in Extend Unlock.

Rebrand per la funzione che sblocca in modo intelligente gli smartphone Android

Tramite una pagina di segnalazione dei bug per Android, un utente ha postato lo screen che ritrae la funzione Extend Unlock nelle impostazioni della smartphone. Provando ad utilizzarla attualmente si riceve solo una schermata nera, ma ben presto questa nuova funzione andrà a sostituire quello che oggi è conosciuto come Smart Lock.

Questa funzione divide gli accessori Bluetooth in due categorie: i dispositivi indossabili andranno ad utilizzare Watch Unlock, mentre tutti gli altri sfrutteranno il nuovo Extend Unlock. La funzionalità sarà pressoché la stessa, ovvero tenere sbloccato lo smartphone in presenza di un dispositivo Bluetooth collegato allo smartphone.

Rimane da capire il reale funzionamento di Watch Unlock: potrebbe infatti trattarsi di una funzione che permette di sbloccare e bloccare a piacimento lo smartphone attraverso lo schermo di Smart Band, Smartwatch e Fitness Tracker, ma al momento le informazioni sembrano essere davvero scarse.

Questi cambiamenti dovrebbero arrivare già in Android 13, che negli ultimi mesi è cresciuto molto, guadagnando importanti fette di mercato.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il