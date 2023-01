Google Watch Unlock: lo sblocco con smartwatch sarà più sicuro

Non tutti sanno dell'esistenza di Google Smart Lock, ma molti potrebbero iniziare ad apprezzarlo con il suo prossimo aggiornamento, ovvero Watch Unlock. Anni fa, il team Android implementò all'interno del sistema operativo una funzionalità pensata per rendere più comoda la vita di tutti i giorni. Anziché dover sbloccare ogni volta lo smartphone per poterlo utilizzare, Smart Lock trasforma smartband e smartwatch nella chiave d'accesso. Basta averlo al polso e abbinato allo smartphone e questo non richiederà ogni volta lo sblocco: comodo ma anche rischioso, perché basta allontanarsi quanto basta affinché si perda di vista lo smartphone ma il wearable rimanga connesso e qualcuno potrebbe approfittarne per sbirciare nel telefono.

Google lavora allo sviluppo di Watch Unlock, la versione migliorata di Smart Lock

Google is showing off "Watch Unlock" at its CES booth. This feature, as I previously reported, is an enhanced version of the older "Smart Lock". It'll keep your phone unlocked so long as you have your Pixel Watch nearby.



Image from @iamdamienwilde's booth tour for @9to5Google. pic.twitter.com/xtl6xpJu8m — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) January 6, 2023

Google ha ben pensato di compensare questo limite creando Watch Unlock, una versione migliorata di Smart Lock che funzioni sempre nello stesso modo ma in maniera più raffinata. Le nuove API Active Unlock di Google usano il parametro Bluetooth RSSI (Received Signal Strength Indicator) per misurare la distanza fra smartphone e wearable in base all'intensità del segnale fra i due. In questo modo, lo sblocco con wearable funziona solamente quando i due dispositivi sono vicini (meno di 1 metro di distanza) e non solo in base al fatto che siano collegati.

L'annuncio di Watch Unlock è arrivato da Google in occasione del CES 2023, e ulteriori indizi e dettagli sono stati scovati all'interno di Android e delle app di sistema da parte dell'insider Mishaal Rahman. Le API in questione sono già presenti dentro Android 13 ma non sono abilitate per motivi non ben precisati; al CES 2023, infatti, la demo è stata effettuata con due prodotti già in commercio come Google Pixel 7 Pro e Pixel Watch. È ancora presto per dirlo, ma forse già con Android 14 potrebbe iniziare la sua effettiva implementazione, e magari già con le prime ROM Beta dei prossimi mesi potremmo saperne qualcosa. Fra le altre novità di Android 14 citiamo anche le gesture predittive e il supporto alle reti satellitari.

