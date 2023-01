Instagram aggiunge la Quiet Mode: più protezione, soprattutto per i giovani

Più passa il tempo, più aumenta la consapevolezza del web e quindi le Big Tech implementano (anche loro malgrado) metodi per evitare l'abuso dei social, specialmente quando si parla di Instagram. Di tutte le app esistenti, quella di Meta è probabilmente la più bersagliata quando si tratta di sensibilizzare le persone (specialmente i più giovani) attorno ai rischi che internet può comportare. Da più parti sono arrivate inchieste che cercano di portare a galla i possibili problemi psicologici che derivano dall'utilizzo eccessivo di queste piattaforme; per non parlare delle multe salate per non aver trattato i dati dei minori come previsto. Di conseguenza, negli anni sono stati rilasciati aggiornamenti come quello di cui parliamo oggi, con cui viene introdotta la nuova Quiet Mode.

Ecco come funziona la nuova opzione Quiet Mode aggiunta all'interno di Instagram

L'intento di Meta con l'implementazione della Quiet Mode è “incoraggiare le persone a stabilire dei limiti con amici e follower” su Instagram. Nella schermata principale del proprio profilo viene aggiunto un nuovo pulsante: una volta cliccato, si disattivano le notifiche e quando qualcuno prova a scrivere nei Direct viene inviato un messaggio automatico che li informa che l'utente è in Quiet Mode e non è stato quindi notificato del messaggio. Una volta disattivata, viene mostrato un riepilogo con le notifiche perse.

La Quiet Mode può anche essere attivata in automatico, impostando una fascia oraria in cui si desidera che sia attiva, opzione che è stata pensata soprattutto per gli adolescenti. “Chiederemo agli adolescenti di farlo quando trascorrono un determinato periodo di tempo su Instagram a tarda notte“, afferma Meta. Per il momento, il roll-out lato server della Quiet Mode è stato avviato in USA, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda, ma nel prossimo futuro verrà estesa a tutti.

