Google migliora la sicurezza del Play Store: milioni di app malevole bloccate

In questi giorni Google ha deciso di fare un bilancio della sicurezza sul Play Store, illustrando agli utenti come nel corso dello scorso anno la compagnia si sia adoperata per evitare che sul marketplace potessero arrivare delle app potenzialmente pericolose per gli utenti. Nel solo 2023, infatti, sono più di due milioni le app malevole che Google ha bloccato ed eliminato dal Play Store.

Nel 2023 Google ha bloccato ben 2.28 milioni di app malevole

Crediti: Canva

Google nel corso dello scorso anno ha migliorato la sicurezza del Play Store e protetto gli utenti Android che utilizzano il marketplace da app che avrebbero potuto rubare dati o violare la privacy. Con un post sul blog ufficiale della sicurezza, infatti, la compagnia ha annunciato di aver attuato il metodo SAFE per bloccare oltre 2.28 milioni di app malevole, identificando e bloccando ben 333mila account che avrebbero violato le regole dello store.

In aggiunta, sono state ben 200mila le app rifiutate dal Play Store per lo stesso motivo, ovvero un utilizzo improprio dei permessi per la localizzazione in background e l’accesso illecito agli SMS conservati sullo smartphone. Purtroppo il mondo dei malware è in continua evoluzione e non sempre le misure di sicurezza sono efficaci nel bloccare tutte le minacce, ma fa sempre piacere sapere che le grandi aziende tech lavorano affinché gli utenti possano restare al sicuro.

