G5: la console portatile Xiaomi YouPin con più di 500 giochi retrò costa meno di 20€

Amanti del retrò gaming, ci siete? Vogliamo parlarvi di un prodotto che vi farà uscire fuori di testa: G5, una console di gioco portatile approvata da Xiaomi YouPin e che offre accesso immediato ad una libreria di cinquecento titoli classici. Ma c'è di più: la console si collega alla TV e ad un controller esterno, permettendovi di giocare anche a titoli multi-player sullo stesso schermo! Il tutto, ad un prezzo che neanche immaginate (in senso positivo, eh!).

Supporto multi-giocatore, display a colore, 500 titoli giocabili: questa console portatile vi farà perdere la testa!

Si chiama G5 ed è una bellissima quanto super colorata console di gioco portatile firmata Xiaomi YouPin. Il gadget ideale sia per gli amanti del retrò gaming, sia per chi cerca un po' di divertimento e intrattenimento quando si trova lontano da casa o in movimento.

Super Mario, Double Dragon, Nintendo World Cup, Little Bee, River City Ransom e Teenage Mutant Ninja Turtles sono solo alcuni dei tanti titoli classici che potrete eseguire su questa fantastica console, la cui libreria pre-installata offre accesso immediato a ben cinquecento giochi retrò tra i più amati e conosciuti al mondo.

Disponibile in diverse colorazioni, design super compatto e con un ampio display LCD da 3″, G5 può anche essere collegata al televisore tramite apposito cavo o, per chi preferisce, ad un pratico controller che verrà offerto in confezione. Il collegamento al controller esterno e al televisore permette anche di attivare la modalità multi-giocatore, per cui sarà possibile giocare a determinati titoli in due persone sullo stesso schermo. Fantastico, vero?

La console è poi dotata di una batteria da 1.000 mAh che garantisce fino a 8 ore di gioco, per un divertimento prolungato! La cosa più incredibile della console portatile Xiaomi YouPin è il prezzo: non ci crederete, ma questo incredibile gadget costa meno di 20€! Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi… così da non perdervi nessuna occasione! E fidatevi, di occasioni ce ne sono tante e per tutte le tasche!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il