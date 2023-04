Android 13 si diffonde di più, ma la strada è ancora lunga

Hai uno smartphone ed è aggiornato all'ultima versione del software, cioè Android 13? Allora sappi che fai parte del 12,1% del mercato, una percentuale piuttosto bassa ma che è rapidamente cresciuta nel giro di pochi mesi. Secondo le statistiche, infatti, la più recente versione del firmware Android era ferma al 5% pochi mesi fa, cioè a gennaio 2023, quota che è più che raddoppiata ora in aprile. Questo tipo di statistiche erano più facili da reperire negli anni passati, quando Google le pubblicava sul sito dedicato, ma evidentemente ha deciso di renderle meno trovabili a causa dei problemi di frammentazione che da sempre affliggono Android.

La diffusione di Android 13 si sta espandendo: ecco di quanto in pochi mesi

Fatto sta che, di tanto in tanto, all'interno di Android Studio è possibile reperirle e farsi un'idea sull'andamento della diffusione delle varie versioni di Android. Ecco la situazione ad aprile 2023 confrontata con il mese di gennaio:

Android 11 – 23,5% (-3,7%) Android 10 – 18,5% (-5,1%) Android 12 – 16,5% (-12,7%) Android 9 – 12,3% (-6,8%) Android 13 – 12,1% (+142%) Android 8 – 6,7% (-29,4%) Android 7 – 3,3% (-10,8%) Android 6 – 2,5% (-10,7%) Android 5 – 1,9% (-9,5%) Android 4 – 0,6% (-14%)

Nonostante l'importante crescita percentuale, Android 13 rimane ancora oggi la 5° release software di Android per diffusione sul mercato, dato che la top 3 è occupata dalle tre versioni precedenti, con la prima posizione sempre occupata dalla versione Android del 2020. Ciò nonostante, ci sono buone possibilità che Android 13 abbia più successo di Android 12, che divenne la release più diffusa 1 anno dopo il suo rilascio e con solo il 13,3%, quando Android 13 è già al 12,1% a 8 mesi dal suo rilascio. Ad aiutare questa crescita sono state principalmente Samsung e Google, per quanto anche Xiaomi, OPPO, vivo, Realme e OnePlus stiano migliorando negli aggiornamenti (con alti e bassi); a tal proposito, se foste curiosi di scoprire qual è il produttore Android che aggiorna di più, c'è un articolo dedicato. Inoltre, stiamo già iniziando a scoprire come sarà fatto Android 14.

