Realme C51 ufficiale in Italia: compatto, economico e con “Isola Dinamica”

Aggiornamento 20/09: arriva l'annuncio per l'Italia, trovate tute le informazioni nell'articolo.

Lanciato in Asia nel corso dell'estate, adesso Realme C51 è stato presentato ufficialmente anche negli altri mercati di riferimento, fra cui troviamo l'Italia. Vediamo quindi tutte le novità dello smartphone dedito alla fascia entry-level del mercato, fra specifiche tecniche e prezzo di vendita.

Realme C51 arriva in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

La serie C guadagna un nuovo membro dopo C55, C53 (entrambi lanciati in Italia) e la versione indiana di C53, caratterizzata da un design più stiloso ed una fotocamera potenziata. Realme C51 è un budget phone 4G dotato di Mini Capsule, ossia la versione del brand dell'Isola Dinamica in stile Apple: il notch a goccia diventa uno spazio di utilizzo, in cui vengono visualizzate varie informazioni sul dispositivo.

Il design del nuovo smartphone è semplice ma ricco di stile, con una scocca dai bordi squadrati ed una doppia finitura posteriore (con una banda lucida ed il grosso della cover opaca). Frontalmente abbiamo uno schermo LCD da 6,74″ HD+ (1.600 x 720 pixel), refresh rate a 90 Hz, campionamento del tocco a 180 Hz e fino a 560 nit di luminosità. Le dimensioni sono di 167,2 x 76,7 x 7,99 mm per un peso di 186 grammi, il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione, e le colorazioni sono due: Mint Green e Carbon Black.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Trattandosi di un dispositivo economico e basilare, le specifiche tecniche di Realme C51 si basano sul chipset Unisoc T612, realizzato da SMIC a 12 nm e dotato di CPU fino a 1,82 GHz. La GPU è un'unità ARM Mali-G57 mentre lato memorie sono presenti 4 GB di RAM LPDRR4X (con 4 GB di Virtual RAM aggiuntiva) e 64/128 GB di ROM espandibile tramite micro SD fino a 2 TB.

La batteria è un'unità da 5.000 mAh con ricarica SuperVOOC da 33W (tramite USB Type-C). Non mancano il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, supporto 4G Dual SIM, GPS e l'ingresso mini-jack per le cuffie, mentre lato software c'è Android 13 sotto forma di Realme UI T Edition. Il comparto fotografico è basato su una doppia fotocamera da 50 MP f/1.8 e sensore di profondità, e nel notch a goccia trova spazio una selfie camera da 5 MP f/2.22.

Realme C51 – Prezzo e uscita

Realme C51 è disponibile in Italia al prezzo di 159€ per la versione da 128 GB.

